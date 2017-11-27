Польша направила РФ ноту протеста 27.11.2017, 18:40

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МИД Польши направил России ноту в связи с выдворением польского историка Генрика Глембоцкого.

Об этом сообщает RMF24.

«Мы выражаем озабоченность по поводу непонятного решения о выдворении российской стороной историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти профессора Генрика Глембоцкого, который находился в научно-исследовательской поездке в Москву», - говорится в заявлении МИД Польши.

Дипломатическую ноту по этому вопросу «передал польский посол в Москве Влодзимеж Марчиняк в Министерство иностранных дел Российской Федерации».

«Следует подчеркнуть, что научная деятельность профессора Глембоцкого направлена на нормализацию отношений между Польшей и Россией. Несправедливое изгнание польского ученого, таким образом, становится еще одним звеном в многомесячной антипольской пропагандистской кампании РФ и еще одним подтверждением того, что политический диалог между нашими странами сталкивается с трудностями из-за односторонней деятельность российской стороны», - отметили в МИД Польши.

Напомним, ФСБ России задержала и выдворила из страны историка Института национальной памяти Польши Генрика Глембоцкого.

Сообщается, что историк проводил исследования польско-российских отношений в ХIХ веке.

Глембоцкий сообщил, что в России он планировал работать до 10 декабря, проводя исследования в архивах для нескольких публикаций, которые он готовил.