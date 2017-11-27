Минчанин простоял на столбе 14 часов и выиграл $50 тысяч 27.11.2017, 18:51

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Прямая трансляция c участием белоруса собрала 96,7 миллиона просмотров.

25 ноября завершилось круглосуточное онлайн-шоу «Пабличные игры», которое проходило «ВКонтакте». Минчанин Виктор Касавцев дошел до последнего этапа и стал одним из двух победителей проекта. Об этом tut.by сообщили организаторы шоу.

Виктор Касавцев. Фото: Пабличные игры / vk.com

«Пабличные игры» круглосуточно шли в прямом эфире в пабликах — участниках проекта и в сообществе шоу во «ВКонтакте» с 9 октября по 25 ноября. Проект без остановки снимали свыше 50 камер.

Судьбу участников реалити-шоу определяла нейросеть — система искусственного интеллекта. Она использовала технологию распознавания лиц и в режиме реального времени проводила анализ прямой трансляции, определяя наименее активных участников. Они попадали на голосование зрителей, а проигравшие выбывали из проекта.

Регулярно участники проходили спортивные испытания. Последнее было таким: двум финалистам нужно было простоять на столбах над водой дольше соперника. Оба финалиста — минчанин Виктор Касавцев и москвич Алекс Таппер — простояли более 14 часов и разделили победу. Каждый из них получит по 3 миллиона российских рублей (более 51 тысячи долларов по текущему курсу).

Изображение: Пабличные игры / vk.com

Изображение: Пабличные игры / vk.com

В качестве организаторов шоу выступили крупнейшие сообщества социальной сети «ВКонтакте»: MDK, Палата № 6, Корпорация Зла и БОРЩ. Прямая трансляция собрала 96,7 миллиона просмотров. Производством «Пабличных игр» занимались российские компании Divico и Mastiff.

Виктору Касавцеву 26 лет, в июне этого года он уволился из минского банка. После этого он участвовал в проекте «Выживший», организованном каналом IdiotikShow, где участники жили в лесу и выполняли экстремальные задания. Затем молодой человек подал заявку в «Пабличные игры» ВКонтакте и был отобран среди 279 000 желающих.