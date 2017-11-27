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Провальная Путинада

  • Александр Немец, kasparov.ru
  • 27.11.2017, 18:58
Фото: Chinanews.com

Члены МОК поняли, что под Путиным стало некрепко.

Посмотрел сегодня — дважды! — 20-минутный клип "Провальная Путинада" на канале Om TV:

Международный Олимпийский Комитет (МОК) отнял медали за Сочинскую Зимнюю Олимпиаду (февраль 2014 года) еще у нескольких спортсменов РФ. Допинг, однако. В результате, по новым итогам Сочинской Олимпиады, команда РФ по общему итогу (количество золотых, серебряных и бронзовых медалей) переместилась с первого места сначала на третье, а потом и на четвертое место — после Норвегии, США и Канады.

А если "изъять" победы — без всякого мельдония! — купленного перед Олимпиадой южнокорейского спортсмена, которому лично Путин присвоил новое имя Виктор Ан, то Россия смещается аж на седьмое место. Очень грустно... для Путина и многих миллионов его кретинов-сторонников внутри и вне РФ. Зачем (спрашивают авторы клипа) бедная страна истратила на Олимпиаду 50 миллиардов долларов (из которых порядка 30 миллиардов долларов украли Путин и его ближайшее окружение), зачем надо было насильственно переселять из района проведения Олимпиады десятки тысяч людей? Кончилось все большим позором…

Для меня самое главное здесь другое: впервые за многие годы члены МОК оказались невосприимчивы к "финансовым аргументам" и прочим аргументам ("Не зли меня, убью!") Путина и Ко... и сказали правду. Они, видимо, поняли, что "Под Путиным некрепко", и изменили стиль поведения.

Другой пример: во Франции арестован по обвинению в крупной неуплате налогов миллиардер и "сенатор Госдуры" (неприкасаемый!) Керимов. Его, правда, выпустили под залог в пять миллионов евро, но выезд за пределы Парижа и ближайших окрестностей ему воспрещен. Один из высших судов Франции тоже понял, что "Под Путиным некрепко!".

А послушайте недавнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, смысл которого сводится к формуле "Путин — наш главный враг, мы не пожалеем сил на борьбу с ним!" Правительство Великобритании, которое до последнего времени старалось избегать резкостей в делах с Кремлем, очевидно тоже поняло: "Под Путиным некрепко!"

Можно привести и другие примеры (последние дикие события в Луганcке; ставшая известной, несмотря на все попытки сокрытия, крупная утечка радиоактивного изотопа рутения-106 на челябинском предприятии "Маяк" и т.д.), которые подтверждают: "Да, в самом деле, под Путиным стало некрепко".

Черные лебеди летят стаей...

Александр Немец, kasparov.ru


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