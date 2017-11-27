Католики просят объявить в Беларуси 1 ноября выходным днем 27.11.2017, 19:06

фото: catholic.by

В этот день католики во всем мире отмечают праздник Всех Святых.

Епископы Беларуси поддержали инициативу верующих и направили Александру Лукашенко письмо с просьбой обявить 1 ноября выходным днем, сообщает catholic.by.

Отмечается, что в этот день католики во всем мире отмечают праздник Всех Святых и посещают кладбище. Такая мера приведет к балансу с православными верующими, у которых есть выходной день на Радуницу, считают в костеле.

Петиция с аналогичным требованием (объявить 1 или 2 ноября (на «Дзяды») выходным днем) размещена на сайте zvarot.by. Под ней подписалось более 1 700 человек.