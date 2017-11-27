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Католики просят объявить в Беларуси 1 ноября выходным днем

  • 27.11.2017, 19:06
фото: catholic.by

В этот день католики во всем мире отмечают праздник Всех Святых.

Епископы Беларуси поддержали инициативу верующих и направили Александру Лукашенко письмо с просьбой обявить 1 ноября выходным днем, сообщает catholic.by.

Отмечается, что в этот день католики во всем мире отмечают праздник Всех Святых и посещают кладбище. Такая мера приведет к балансу с православными верующими, у которых есть выходной день на Радуницу, считают в костеле.

Петиция с аналогичным требованием (объявить 1 или 2 ноября (на «Дзяды») выходным днем) размещена на сайте zvarot.by. Под ней подписалось более 1 700 человек.


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