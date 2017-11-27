КГБ выставил официальное обвинение украинцу Павлу Шаройко 5 27.11.2017, 19:11

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Павел Шаройко

Корреспондента «Украинского Радио» обвиняют в «госизмене и шпионаже».

Корреспондента «Украинского Радио» Павла Шаройко задержали 25 октября в Минске. По версии КГБ, Шаройко создал в Беларуси «агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере», передает «Белсат».

Работу Шаройко в Беларуси, согласно заявлению КГБ, координировал сотрудник ГУР МО Украины Игорь Скворцов, который «действовал под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси».

Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата. В ответ Украина выслала первого секретаря посольства Беларуси. Минск этот шаг расценил как «недружественный».

Кроме Шаройко, задержали гражданина Беларуси — ему инкриминируют «государственную измену».

Официальный Киев отрицает причастность Скворцова и Шаройко к разведывательной деятельности и считает обвинения безосновательными.