Сергей Гуренко: Пять-шесть клубов находятся под Капским 4 27.11.2017, 19:14

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

По словам наставника минского «Динамо», эти клубы «в любой момент, если надо, лягут».

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил эпизод в сезоне, когда БАТЭ предложил поменять местами туры.

– Но к чему мы тогда придем? Для меня вообще нонсенс. В этом году БАТЭ играет с «Шахтером». И они говорят, что давайте перенесем тур. Ну вы представляете? Весь тур поменять. 21-й на 22-й и сыграть наоборот. Ну это же нонсенс!

– Нужно отметить, что в итоге не был перенесен тур.

– Да, не был. Но все равно нашлось 5-6 клубов, которые согласились. И к чему мы приходим? Что это те 5-6 клубов, которые однозначно находятся под Анатолием Анатольевичем (Капским – прим.). И в любой момент они, если надо, лягут. Но это наша действительность.

– На исполкоме Сергей Румас сказал Юрию Чижу: «Юрий Саныч, неужели вы возьмете это чемпионство?». А вы бы взяли такое чемпионство, если бы у БАТЭ прямо сейчас забрали очки.

– Мы набрали столько же очков. Если брать по спортивному принципу, то у нас больше побед. Да, мы проиграли БАТЭ в сезоне. Я не спорю. Но это же не Кубок. Это чемпионат. И в чемпионате подсчитывается у кого больше побед. У нас больше побед. Но по регламенту учитываются личные встречи. Но в этом моменте мы регламент чтим. А в другом… – сказал Гуренко в эфире «Еврорадио».