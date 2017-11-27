Bloomberg: ОПЕК и США ждет большая нефтяная схватка 1 27.11.2017, 19:26

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Чем больше ОПЕК заставляет стоимость барреля дорожать, тем больше он укрепляет позиции добытчиков сланцевой нефти в США.

Сланцевая революция в США на пути превращения в крупнейший нефтяной и газовый бум в истории. Она превратила зависимую от милости иностранных экспортеров страну в глобального энергетического игрока.

Этот сейсмический сдвиг пошатнул доминирование Саудовской Аравии и картеля ОПЕК, вынудив их вступить в альянс со старыми соперниками, такими как Россия, чтобы сохранить свою хватку на мировых рынках.

Об этом пишет Bloomberg (перевод - zn.ua) , добавляя, что это сотрудничество сработало. Мировые запасы нефти сократились, а цена выросла до самого высокого уровня за почти два года. Однако, на фоне подготовки встречи ОПЕК и России в Вене на этой неделе для пролонгации соглашения о сокращении добычи, у сторон мало представлений о том, как сланцевая добыча отреагирует на их усилия в 2018 году.

"Сокращение производства эффективное. Это абсолютно верное решение. И факт заключения соглашения с Россией критически важен. Но ОПЕК больше не та сила, что раньше. США становятся крупнейшим производителем нефти в мире и это несет драматические изменения", - сказал вице-председатель Rothschild & Sons и бывший исполнительный директор итальянской нефтяной компании Eni SpA Паоло Скарони.

Для стран-членов ОПЕК ставки не могут быть выше, чем сейчас. Саудовский крон-принц Мохаммед Бин Салман начинает радикальную экономическую трансформацию королевства, которая включает частичную продажу государственной нефтяной компании. И это может стать крупнейшим публичным размещением в истории. Венесуэла, которая погрязла в многолетней рецессии и страдает от сокрушительного долгового бремени, на грани политического внутреннего взрыва.

Издание отмечает, что усилия ОПЕК по повышению мировых цен на нефть начали давать результаты. Но парадокс в том, что чем больше картель заставляет стоимость барреля дорожать, тем более он тем самым укрепляет позиции добытчиков сланцевой нефти, считает эксперт Societe Generale SA Майк Уиттнер.

Увеличение добычи в США в следующем году будет достаточным, чтобы перечеркнуть все жертвы ОПЕК и России, оставляя излишки на энергетических рынках почти не том же уровне. Поэтому, по мнению Уиттнера, вместо того, чтобы провозгласить победу в следующем году и возобновить добычу в привычных ежедневных объемах, страны ОПЕК поймут, что оказались в открытой борьбе.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Однако Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК. Окончательное решение будет принято в ноябре.