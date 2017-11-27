В Бобруйске открылась выставка «Еврейские лица в Беларуси» 27.11.2017, 19:40

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В тайм-клубе «1387» представлена экспозиция с семейными фото белорусских евреев XIX и начала XX веков.

На выставке представлены фотоснимки из коллекций журнала «Мишпоха» и его главного редактора Аркадия Шульмана, а также фотоархивы семей членов минской еврейской общины Прохоровых, Щегловых и Цейгеров. Есть также фотографии из семей могилевских евреев, пишет babruysk.by.

По словам автора выставки Александра Фурса, проект задумывался как один из способов привлечь внимание белорусов к проблеме сохранения памяти и передачи её от поколения к поколению в нашем обществе.

«Кем были наши предки? Знаем ли мы, как они жили, чем занимались, как сложилась их судьба?» – такие вопросы ставит Александр своей фотовыставкой.

Как рассказал Александр на открытии выставки 26 ноября, историей белорусских евреев он интересуется давно, поскольку вырос при минской еврейской общине. Хоть у самого молодого человека совсем нет еврейских корней.

Александр увлекается искусством, еврейской литературой, проводит много архивных исследований. И именно работа с архивами натолкнула его на понимание того, как мало мы сегодня знаем о прошлом своей семьи, своего рода.

«Меня в своё время поразил один момент, – рассказал Александр. – Мне пришлось видеть много захоронений 50-70-летней давности, на которые уже давно никто не приходит, и они все заросли. Когда я связывался с потомками этих похороненных, оказывалось, что многие из них даже не знают, где похоронены их бабушки-дедушки, тем более – прабабушки-прадедушки».

Ключ к связи поколений молодой человек увидел в семейной фотографии.

«Фотография – это очень наглядный и ёмкий способ сохранить память поколений и показать её потомкам, – считает автор фотовыставки. – У каждого из нас есть старые альбомы. И если в них покопаться, я уже не говорю о том, чтобы побеседовать с бабушками-прабабушками-прадедушками об их жизни, о том, как они жили, в какой стране, о каких-то штрихах бытового уклада, то фотографии начинают оживать. Потому что так ты смотришь – фотография и фотография, ну, человек какой-то. А твоя бабушка или прабабушка может рассказать тебе, кто это был, как этот человек жил, какие у него были достижения».

Александр говорит, что не раз видел, как старые фотографии целыми альбомами выкидывались на свалку, или сжигались.

«Но так мы выбрасываем не только свою семейную память, но и национальную, с которой в нашей стране и так огромные проблемы, — отмечает Александр. – Ведь история наций, целых народов состоит из историй семей, каждого из нас по отдельности. И если каждый из нас будет знать о прошлом своей семьи, то мы сможем сказать, что знаем историю своей страны».

Александр Фурс отметил, что бобруйчане вполне могли бы сделать самостоятельную выставку об истории бобруйских евреев.

«Когда я гулял по Бобруйску, то думал – уже где-где, а тут должно набраться фотографий на целую отдельную экспозицию».

С Александром согласился председатель бобруйской городской еврейской общины Олег Красный. Он очень вдохновился минской выставкой и намерен реализовать подобный проект в Бобруйске.

«Я думаю, что мы сделаем такую выставку, – отметил председатель еврейской общины. – Может, совсем такую или немного другую. Но мы её сделаем, и, поскольку мы сейчас начинаем собирать материалы для музея, она будет, наверное, первой экспозиционной выставкой в еврейском музее. Но если мы сделаем её раньше, чем откроется постоянное помещение музея, то мы её представим в городе, в запасниках хранить не будем».

Выставка «Еврейские лица в Беларуси» будет работать до 24 декабря 2017 года в Бобруйске в тайм-клубе «1387» по адресу: ул. Чонгарская, 54.