Евгений Магда: «Шпионский скандал» основательно подорвал в Украине доверие к Беларуси 7 27.11.2017, 19:55

3,238

Евгений Магда

Киев будет менять свое отношение к Минску.

"Шпионский скандал" не сходит со страниц белорусской и украинской прессы уже не первую неделю. Но задержание в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, которого спецслужбы обвиняют в шпионаже, - только эпизод в целой череде событий, которые серьезно подпортили отношения Беларуси и Украины.

"Белорусский партизан" вместе с политическим экспертом Евгением Магдой (Украина) попытались взглянуть на общую картину ухудшения белорусско-украинских отношений.

- Что известно о "шпионском скандале"? Только отдельные фрагменты инцидента, которые спецслужбы выбрасывают в публичное пространство. Какая картинка конфликта сложилась у вас из набора этих пазлов?

- Первое впечатление - абсурд. Павел Шаройко в свое время являлся спикером Главного управления разведки Украины - в трудовой книжке журналиста указано, что он работал в ГУР. По версии белорусских спецслужб, Шаройко использовали либо в качестве нелегала, либо идиота. Мне кажется, это яркая провокация; жаль, что она произошла и испортила белорусско-украинские отношения.

- Сейчас уже известно, что задержание Павла Шаройко стало одной из главных тем, которые обсуждали Лукашенко и Порошенко на встрече 2 ноября в ОАЭ. Почему конфликт не удалось решить дипломатическими способами, без выплескивания в публичную сферу?

- Россия не заинтересована в решении конфликта дипломатическим путем. Шпионские недоразумения возникают между самыми разными странами, и между дружественными странами такие проблемы решаются без лишней огласки.

- На данном этапе остаются ли шансы урегулировать конфликт малой кровью?

- Урегулирование конфликта без резких движений пошло бы на пользу обеим сторонам. Но на сегодняшний день доверие к Беларуси основательно подорвано, и руководители государства это понимают.

- Каким может стать ответ Украины? Сегодня много говорят, что Минск стремительно теряет позиции в качестве переговорной площадки по Донбассу.

- Украине нет оснований цепляться за Минск как за площадку для переговоров. Чем подтверждает Минск свой нейтралитет? Голосованием против украинской резолюции в третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН? Задержаниями украинских граждан в Беларуси? Как говорил Юрий Лужков, верить нужно делам.

Думаю, Киев будет менять свое отношение к Минску как к переговорной площадке и будет искать новую площадку.

- Ваши прогнозы: чего следует ожидать в ближайшей перспективе в белорусско-украинских отношениях?

- Рассчитывать на конструктивный диалог - достаточно сложно в сложившихся условиях. Наверное, следует выдержать паузу и трезво оценить наши позиции. И, наверное, следует остановиться на высылке украинского дипломата Скворцова, а "шпионское дело" спустить на тормозах и освободить Павла Шаройко.

Однако не похоже, что белорусские власти готовы спустить это дело на тормозах. Когда материал готовился к опубликованию, стало известно, что Павлу Шаройко предъявлено официальное обвинение в "шпионаже".