Почему в Минске в «черную пятницу» не было скидок по 90%? 7 27.11.2017, 20:01

8,829

Фото: ТАСС

В магазинах рассказали, почему в столице скидки были лишь 20%.

В мире в последнюю пятницу ноября проходит глобальный день распродаж, его еще называют черной пятницей. За пару недель до него и в Беларуси - в основном в Минске - реклама стала зазывать в магазины. Вечером 24 ноября в центре Минска были 9-балльные пробки, в основном у торговых центров. В примерочные некоторых магазинов нужно было отстоять минут 40 и столько же - в кассу.

Kp.by решил подвести итоги больших белорусских распродаж и выяснить, почему же они все же не такие большие, как на Западе и в США.

Магазины: «Людей пришло в пять раз больше, чем обычно!»

В магазине Reserved был ажиотаж, люди примеряли по 10 - 15 вещей, в примерочную и в кассы стояли очереди.

- Черная пятница вызвала подъем трафика во всем торговом центре «Галерея Минск» и у нас в частности, - рассказали нам сотрудники магазина Reserved. - К нам заходило много посетителей не только вечером, но и в течение рабочего дня. Раз в пять больше, чем обычно. Кроме того, людей покупающих - тех, кто зашел и купил - было гораздо больше, чем обычно. В обычные дни многие зайдут, посмотрят и уйдут. Но в этот день были все условия, чтобы зайти и сделать покупку. Мы были готовы к ажиотажу. Черная пятница как раз совпала с поставками. Наиболее востребованными были вещи к зиме - свитера, куртки. Черная пятница дала скидку на новые поступления, в этом то и был ключевой интерес минчан. Одежда прошлого сезона доступна со скидкой в любой день.

- А почему были скидки всего 20%?

- У нас всегда часть товара есть с большими скидками, но это то, что неактуально в плане сезона, - пояснили в магазине. - Допустим, летние майки. Более высокая скидка всегда предоставляется на то, от чего магазин хочет избавиться. Черная пятница призвана в том числе разгрузить магазины. Но у нас такой задачи не было. Мы хотели дать возможность приобрести вещи из новой коллекции по выгодной цене.

Главное - вовремя отхватить товар. Ну, и чтобы одежда подошла - обидно будет столько времени в очереди простоять...

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Черная пятница была удачной и для магазинов бытовой техники, товаров для дома. К примеру, интернет-гипермаркет 21vek.by продал 17 тысяч единиц товаров.

- У нас распродажи длились с пятницы до воскресенья. За это время нас посетило больше 400 тысяч пользователей, - рассказывают сотрудники магазина. - Скидки были до 50%. Больше всего покупали кухонные принадлежности - сковородки, посуду - и мелкую бытовую технику - блендеры, миксеры, утюги, увлажнители для воздуха. Самая большая сумма одного заказа - 6400 рублей, и это уже со скидкой.

Во время всемирного дня скидок люди по 40 минут стояли в примерочные, а потом столько же в кассу.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Маркетолог: «Думаю, через два-три года мы дойдем и до скидок в 90%»

Кто-то радовался скидкам в 20 - 30%, а кто-то сетовал, что снижения цен на 80 - 90%, как в США, нигде не было. Хотя почему бы не сделать большую распродажу складов? Ведь, как рассказал в интервью журналу «Финансы, учет, аудит» замминистра промышленности Александр Огородников, на начало октября этого года 23,3% выпускаемой продукции хранится на складах от года и более. Четверть всего, что выпустили!

Неужели распродажи действительно так невыгодны для наших производителей и магазинов? По мнению управляющего коммерческой недвижимостью, маркетинг-консультанта Роберта Киселева, проведение черной пятницы может быть как выгодным мероприятием, так и убыточным.

- Если мы говорим о черной пятнице в рамках торгового комплекса, то, конечно, выгоду получает владелец ТЦ. Его основная задача - создать поток потенциальных покупателей с деньгами и в хорошем настроении. А вот отдельным магазинам в этом торговом комплексе черная пятница интересна не всегда. Сетевые бренды одежды и так постоянно устраивают скидки в 10 - 20%. Там большие объемы производства, продукцию в любом случае надо куда-то девать. Вот к ним приходит девелопер и говорит: а давайте в пятницу сделаем -50% на все. Тут могут возникнуть вопросы. В целом, если мероприятие разрекламировано и на него пришло сумасшедшее количество людей, тогда это интересно, это увеличение торгового оборота. Например, Zara имела прирост потока клиентов на 25 - 30%. Ей это выгодно. Но отдельно стоящему магазину, который не является крупным сетевым брендов вроде IKEA или Jysk, надо подумать, ввязываться ли в крупные скидки. Допустим, если Nelva не уверена, что привлечет в день распродаж на 30% больше клиентов, можно просто ограничиться скидкой на старую коллекцию и не вступать в лихорадку черной пятницы. Скидка психологически обесценивает продукт, ее не всегда надо давать. То есть если можешь создать адекватный поток платежеспособных клиентов - участвуй в черной пятнице. Сомневаешься - не участвуй.

- Сам термин «черная пятница» пришел к нам из США. Там есть скидки в 80 - 90%, когда дерутся за телевизоры и сапоги. Да, раньше в Беларуси не было и скидок в 20 - 30%, и то, что они появились, уже достижение. Но придем ли мы когда-нибудь к американским скидкам?

- Я смотрю с оптимизмом. Минск развивается. Еще три года назад не было брендов фастфуда, магазинов, которые есть сейчас. Не было и скидок 20 - 50%. А распродажи часто выглядели так: продаются джинсы за 200 рублей, накануне распродажи ставят 240, зачеркивают и пишут 210... Сейчас такого нет, все дорожат репутацией. Думаю, через два-три года мы дойдем и до скидок в 90%. Все решает конкуренция. Чем больше значимых сетевых марок придет на белорусский рынок, тем больше скидки мы получим.