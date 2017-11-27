The Economist: Санкции США пугают элиты в РФ 2 27.11.2017, 20:17

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Больше всего российские элиты нервничают из-за персональных санкций.

В прошлом январе, вскоре после того, как Дональд Трамп принял присягу президента США, в нескольких кабинетах Сената начали звонить телефоны. Белый дом составлял проект постановления, которое бы отменяло некоторые санкции, наложенные на Россию за агрессию против Украины в 2014 году.

"Мы были шокированы. Все звонили друг другу. Скоро мы поняли, что слышали одно и то же", - вспомнил неназванный американский чиновник США в разговоре с The Economist (перевод - zn.ua).

Работники Сената быстро устроили утечку этого слуха и начали работать над законопроектом, чтобы превратить санкции в закон, который заменит президентский приказ Барака Обамы. Идея заключалась в том, чтобы не позволить Трампу отменить давление на Москву единолично.

Издание напоминает, что санкции были связаны с вторжением России в Украину. Но по состоянию на январь уже были определенные доказательства российского вмешательства в американские выборы, а Трамп подозрительно систематически хвалил Владимира Путина. Все это заставило Конгресс действовать. Акт о воздержании врагов Америки через санкции (который также включает действия против Ирана и КНДР), стал единственной законодательной инициативой, которую поддержали обе партии в Конгрессе. У Трампа не было ни одного шанса не подписать этот документ или наложить на него вето.

Издание отмечает, что персональные санкции больше всего тревожат российские элиты. Акт, принятый прошлым летом, позволяет так называемые "вторичные санкции", что означает, что американские чиновники могут наказать любого в любой стране, кто состоит в серьезных деловых отношениях с "определенными гражданами", которые уже в "черном списке", к примеру, с главой "Роснефти" Игорем Сечиным или олигархом Геннадием Тимченко. В зависимости от того, как Акт выполняется, некоторые ближайшие друзья и соратники Владимира Путина могут стать особенно ядовитыми. Китайские энергетические фирмы или западные консультанты, которые сотрудничают с людьми из санкционного списка, тоже под угрозой.

"Это абсолютно ядерное явление. Оно выходит далеко за рамки того, что у нас было во времена Холодной войны", - сказал изданию неназванный российский чиновник.

Другая часть Акта требует от администрации составить отчет для Конгресса с именами российских олигархов и чиновников, которые входят в ближний круг Путина или приближенные к нему. Отчет не означает, что на упомянутых в нем россиян сразу же будут распространяться санкции. Однако, он делает их потенциальными целями, если конфронтация между Россией и Западом возрастет. Впрочем, они могут стать париями еще до того, как будут приняты решения конкретно по ним. Отчет должен также предоставить оценку богатства и источников дохода членов семей включительно с братьями и сестрами, детьми, партнерами и родителями. Это требование Акта уже посеяла панику среди российских элит.

"Кто будет проводить проверку? ФБР, ЦРУ или кто-то другой?" - сказал изданию неназванный россиянин из окружения Путина.

"Никому не нравится то, что происходит. Но мы не многое можем сделать", - признал он.

Включение в отчет будет почти необратимым. Впрочем, определение термина "олигарх" остается нечетким. Впрочем, отчет появится уже в начале февраля. Это за несколько недель до президентских выборов в России. Он может иметь серьезные политические последствия.

Впрочем, выполнение Акта о санкциях играет ключевую роль. Напряжение между Конгрессом и Белым домом, которое привело к принятию документа, может подорвать его имплементацию. Но даже если администрация Трампа не бросится с восторгом выполнять персональные санкции, она все равно не может их игнорировать.

"Мы будем следить за ними, как ястребы", - сказал изданию чиновник Сената.