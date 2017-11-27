Белорусы в национальных костюмах покорили китайцев 5 27.11.2017, 20:30

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Белорусы заняли второе место в конкурсе национальных костюмов.

В Пекине состоялся 7-ой конкурс национальных костюмов, белорусы стали вторыми. Первое место заняла команда из Перу, на третьем – россияне, передает «Белсат».

В нынешнем конкурсе приняли участие команды из 19 стран. Кроме Беларуси в шоу поучаствовали Вьетнам, Россия, Румыния, Пакистан и другие государства.

Среди гостей конкурса и членов жюри были представители дипломатических миссий, их семьи, а также студенты, которые учатся в Китае. Некоторые послы даже приняли участие в дефиле и прошлись по подиуму в своих традиционных костюмах.

Белорусская команда на конкурсе исполнила несколько танцев под белорусскоязычные песни, в том числе композицию «Песняров». На экране в это время показывали проморолики с видами нашей страны.

Кстати, белорусы побеждали в конкурсе костюмов в 2012 году.