Помочь союзнику 27.11.2017, 20:51

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Почему США нужно вооружить Украину.

Уже несколько лет США обещают предоставить Украине оборонительное оружие, однако реальных подвижек пока нет. Колумнист Newsweek (перевод - focus.ua), старший научный сотрудник американского Совета по внешней политике Стивен Бланк объясняет, почему Штатам всё же необходимо сделать этот шаг.

Четвертый год на востоке Украины идет война, в которой стране приходится отчаянно обороняться от России. Западные союзники не раз обещали Киеву помочь в этой борьбе, однако на деле вооружать украинских военных никто не спешит. Одна из главных причин задержки, о которой говорили еще в администрации Барака Обамы, — боязнь, что такая помощь Украине не на шутку разозлит Кремль и только ухудшит ситуацию.

Впрочем, велика вероятность того, что Соединённые Штаты всё же дадут Украине оборонительное оружие. Несколько недель назад Совет национальной безопасности США направил Дональду Трампу рекомендацию, в которой предлагает выделить правительству Украины грант в размере $47 млн на покупку американского оружия, включая мощные противотанковые системы Javelin и противоракетные комплексы. Передать оружие Киеву рекомендует и правительство США.

Колеблющийся Трамп

Трамп колеблется с принятием решения, считая, что Украина должна оплатить хотя бы часть поставок. Однако спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США со всей серьезностью рассматривают такую возможность, так что вполне вероятно, что президента удастся переубедить. По мнению многих аналитиков, военная помощь в определённой мере сравняет силы Киева и Москвы в этом конфликте.

С другой стороны, некоторые эксперты в администрации США рекомендуют Трампу не спешить с положительным решением, аргументируя свою позицию тем, что Министерство обороны Украины погрязло в коррупции. Кроме того, как и советники Обамы, они считают, что военную помощь Москва воспримет как угрозу, что приведет к полномасштабной войне.

Однако с таким суждением категорически не согласны практически все государственные агентства США. Их главы в один голос говорят, что поставки оружия в Украину не повлекут за собой эскалацию конфликта на Донбассе, поскольку Владимир Путин прекрасно понимает последствия, которые тотчас настигнут Россию после обострения. Прежде всего имеется в виду усиление антироссийских санкций со стороны Запада, а также ускорение развертывания сил НАТО в Черном и Балтийском морях.

Война миров

Среди аргументов в пользу предоставления Украине оборонительного вооружения советники американского президента называют почти стопроцентную перспективу улучшения ситуации на передовой. После того, как Украина укрепит линию разграничения оружием из США, Россия не сможет вести артиллерийский обстрел территории противника без существенных потерь. Тем самым резко ограничатся возможности Москвы атаковать украинские силы. Еще одним аргументом за является то, что такое решение имеет важное политическое значение. России станет намного сложнее давить на Киев не только военными методами, но и с помощью террора и пропаганды.

Стивен Бланк считает, что давно нужно было передать оружие Украине. Во многом потому, что она является жертвой агрессии и храбро сражается за своё существование, несмотря на многочисленные внутренние проблемы. Более того, украинский фронт, по мнению аналитика, является зоной мировоззренческого конфликта между Западом и Россией. Остроту этого конфликта хорошо иллюстрирует количество информационных атак, в которых Кремль всячески дискредитирует правительства стран Европы, Северной и временами Латинской Америки. "Украина борется с Россией как с врагом всего цивилизованного мира, поэтому её необходимо вооружить", — уверен Стивен Бланк.