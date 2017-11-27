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Учителей продолжают заставлять выписывать «Совбелию»

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  • 27.11.2017, 21:21
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Репетитор Евгений Ливянт возмутился распоряжению отдела образования Волковысского райисполкома.

Репетитор Евгений Ливянт выложил в интернет копию распоряжения отдела образования Волковысского райисполкома для руководителей школ и садов района.

В этом документе доводится план подписки на «Советскую Белоруссию», «Учительскую газету», «Гродненскую правду», «Наше время»: там даже расписано, сколько сотрудников учреждений образования сколько и каких именно газет должны выписать, пишет nn.by.

Суммируется это мотивирующей фразой:

«Обращаю ваше внимание, что план на подписку дан с учетом того, что ведомственная подписка не выполняется и мы должны ее перекрыть!!!!!».

Под документом стоит имя начальницы местного отдела образования Татьяны Газизавой.

Журналист позвонил чиновнице с вопросом о смысле таких планов. Он переспросил также, действительно ли в отделе образования больше нет другой работы, чем выводить графики подписки, а потом их отслеживать.

Приводим фрагменты дальнейшего разговора:

- Кто-кто вы? (Записывает имя). Так в чем, еще раз, суть вопроса?

- Почему эта практика существует? Почему вы такие принуждения высылаете?

- А разве это принуждение? Вы посмотрите внимательно. Там написано, что мы приказываем?

- Давайте не будем рассказывать друг другу анекдоты и доказывать, что в нашей системе координат слово «рекомендация» из исполкома означает рекомендацию, а не приказ.

- Никто никому не приказывает. Там нет слова «приказываем».

- Так зачем вы им «рекомендуете» подписываться?

- Подписываться для того, чтобы читать. Я еще раз спрашиваю, там есть слово «приказ»? Я не вижу, о чем тут больше говорить, до свидания.

Стоит также упомянуть, что некоторое время назад писательница Евгения Пастернак писала запрос в администрацию Лукашенко с просьбой разъяснить механизм и смысл учительских подписок, на что пришел ответ, что такой обязанности нет.


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