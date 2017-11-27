Группа «Дзецюкі» сняла клип о Слуцком восстании 27.11.2017, 21:36

97 лет назад герои-случчане вступили в бой с большевиками за независимость Беларуси.

Некоторые историки считают, что в Слуцком вооруженном восстании принимали участие до 15-ти тысяч человек, в основном – обычные крестьяне, которые добровольно поддержали борьбу за независимость. Несмотря на недостаток вооружения и амуниции, несоразмерные количественные силы сторон, больше месяца два слуцких полка боролись с большевиками, пишет «Белсат».

По призыву Рады Случчины несколько тысяч белорусов под бело-красно-белыми флагами и Погоней с оружием в руках отчаянно защищали от большевиков независимость Белорусской Народной Республики. «Тем, что пошли умирать, чтобы жило Отечество», – так было написано на флаге слуцких повстанцев.

Бои между белорусскими и советскими войсками начались 26-27 ноября. Разворачивалось активное антибольшевистское партизанское сопротивление. К белорусским отделам присоединялось больше и больше людей. Слуцкая рада призвала солдат Красной Армии переходить на белорусскую сторону. Много военных так и сделали, потому что среди них было немало российских крестьян, которые также не поддерживали коммунистов. Большевики были вынуждены направить против белорусской армии отделы из латышей и китайцев.

Военные действия с участием случчан, главным образом партизанского характера, длились почти до конца декабря 1920 года – тогда стало ясно, что белорусская армия больше не может противостоять большевикам – Слуцкие повстанцы, как и армия Станислава Булак-Балаховича, отошли на территорию Польши.

Официальные власти Беларуси игнорируют Слуцкое вооруженное восстание, как и все, что связано с историей Белорусской Народной Республики. В сегодняшней Беларуси это событие несправедливо забыто. Слуцким повстанцам власти до сих пор не установили памятника, именами героев не назвали улиц белорусских городов.

Предлагаем вам вспомнить, как разворачивалось противостояние, и что в результате него получили белорусы, просмотрев документальный фильм «Белсата» «Слуцкі збройны чын», снятый в 2008 году белорусским режиссером Сергеем Исаковым.

Группа «Дзецюкі» посвятила песню «Хлопцы-балахоўцы» воинам за независимость Беларуси.