Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свои территории 2 27.11.2017, 21:40

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Дональд Трамп

Президент США хочет достичь мира в Украине и хочет, чтобы страна вернула себе свои территории.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Politico.

По его словам, в администрации Трампа есть группа людей, к которым принадлежит и сам Волкер, которые считают, что улучшение отношений с Москвой невозможно в условиях, когда Россия до сих пор поддерживает войну в Украине и в результате является субъектом европейских и американских санкций.

«Если мы собираемся получить улучшение в отношениях между США и Россией, мы не хотим топтаться на месте. Мы хотим более конструктивного взаимодействия», - сказал Волкер.

Для этого, по его словам, «нужен прогресс в Украине».

«Я знаю, я сам слышал это от президента, он этого хочет. Он стремится достичь мира, стремится к решению кризиса, он хочет, чтобы Украина вернула себе свою территорию. Это кристально ясно» - заявил Волкер.