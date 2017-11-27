Брестчанка представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational

Брестчанка представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational2
- 27.11.2017, 21:56
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Финал конкурса пройдет 1 декабря в польском городе Крыница-Здруй.
Жительница Бреста представит нашу страну на конкурсе красоты Miss Supranational. Финал конкурса пройдет 1 декабря в польском городе Крыница-Здруй, передает tut.by.
Жительнице Бреста 23 года, и она не новичок в таких соревнованиях. С 16 лет Ольга Грибовская снимается для fashion-проектов нашей страны и зарубежья. В 2015 году она вошла в топ-10 на международном конкурсе красоты в Малайзии. В 2016 девушка участвовала в конкурсе «Мисс Беларусь» и стала финалисткой, обойдя более 400 красавиц со всей страны.
У Ольги два высших образования — юридическое и экономическое. Сейчас она трудится в одном из ведущих футбольных клубов Беларуси.
Miss Supranational входит в пятерку самых престижных и популярных конкурсов красоты. Телешоу транслируют более 120 государств. В этом году корона найдет свою обладательницу 1 декабря в польском городе Крыница-Здруй. На нее будут претендовать 67 девушек из разных стран.
Подготовкой Ольги Грибовской к конкурсу занималась Национальная школа красоты.
Белоруска вместе с другими участницами сейчас находится в городе Татранска-Ломница (Словакия), где приступила к репетициям шоу, записям визиток и интервью с членами жюри.
Проголосовать за Беларусь можно в онлайн-приложении Vodi. Сразу 5 девушек, набравших наибольшее количество лайков, попадут в топ-25 Miss Supranational — 2017.
Напомним, что в 2012 году победительницей этого конкурса стала белоруска Екатерина Бурая.