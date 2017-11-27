Игорь Мосийчук: Меня пытались «выманить» в Беларусь для похищения 1 27.11.2017, 22:10

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игорь мосийчук

Украинский нардеп рассказал, что в Беларуси готовилось его похищение по заказу спецслужб РФ.

Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что его пытались выманить в Беларусь для похищения.

Об этом он сообщил в программе «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

«Был момент, когда лично меня, это уже точно известно, пытались выманить на территорию Беларуси. Там под видом встречи на самом деле готовилось похищение по заказу спецслужб РФ и конкретно Рамзана Кадырова», - сказал он.

На вопрос, кто пытался выманить, нардеп ответил, что это были граждане Украины, но называть фамилии отказался в интересах следствия. По его словам, такие попытки предпринимаются на протяжении последних двух лет.

Напомним, что в октябре 2017 года на нардепа Мосийчука было совершено покушение. Вечером 25 октября возле здания телеканала «Эспрессо» прозвучал взрыв, в результате которого три человека пострадали, двое погибли. Среди пострадавших был Игорь Мосийчук. Также среди пострадавших политтехнолог Виталий Бала.

Среди погибших – охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормыль.

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ. Ляшко заявил, что покушение на Мосийчука могло быть организовано политическими оппонентами. В МВД также установили, что взрыв в Соломенском районе Киева произошел в результате срабатывания самодельной взрывчатки, заложенной в мопед.