В Беларуси нашли детские украшения 1000-летней давности 27.11.2017, 22:36

Украшения были найдены в Мядельском районе во время раскопок навровских курганов.

Посмотрите, какие украшения нашли белорусские археологи в детском захоронении 1000-летней давности.

Их обнаружили в Мядельском районе (Минская область) во время раскопок навровских курганов. Об этом рассказывает новый выпуск программы «Загадки белорусской истории».

Какие еще тайны скрывают курганы? Ведущий, профессор, доктор исторических наук Александр Кравцевич расспрашивает об этом кандидата исторических наук Александра Плавинского, который руководит раскопками.