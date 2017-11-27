«Может быть, суд хочет допросить корову?» 3 27.11.2017, 23:01

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Юрист профсоюза РЭП рассказал, почему в деревнях и небольших городах сложно добиться справедливости в суде.

Александр Карпович, член профсоюза РЭП из Клецкого района, в 2016 году оказался в неприятной, но поправимой ситуации: коровы его соседа привели в негодность три пролета забора Александра, пишет praca-by.

Прийти к согласию соседям не удалось, и мужчине пришлось решать вопрос в судебном порядке. Так как профсоюз РЭП оказывает юридическую помощь своим членам, то этим делом занялся юрист РЭПа Юрий Беляков.

– Сначала мы написали претензию на действия Николая Анисько (ответчик – прим. ) Ответа не получили. Написали на предприятие, где он работает; прикладывали фотографии – их проигнорировали. После этого направили заявление в исполком; тот собрал комиссию. Комиссия исполкома выехала на место и в результате «расследования» нам отказали в рассмотрении заявления. Тогда мы оценили ущерб, нанесенный коровами, и, приложив все доказательства, отправили заявление в суд, - восстанавливает последовательность событий Юрий Беляков.

Простой имущественный иск, однако, обернулся неожиданным итогом.

– Дело рассматривал сам председатель суда Клецкого района. Он заявил так: «Вы, Карпович, не доказали, что именно коровы вашего соседа погнули ваш забор». У судьи было всё: схемы, фотографии, даже показания ответчика, который сам сказал, что больше никто из соседей коров не держит, - рассказал Юрий Беляков.

Однако собранные истцом доказательства суд не счел существенными.

– Как мы еще могли доказать свою правоту? – возмущается профсоюзный юрист. – Может, суд хочет допросить корову? Чтобы корова сама призналась: «Да, это я хотела съесть яблоко на соседнем участке»?

Юрий Беляков считает, что в Беларуси, особенно в небольших городах, затруднен доступ людей к правосудию:

– И администрация, и правоохранительные органы, и суды – они делают, что хотят; как им скомандовало вышестоящее начальство. Когда мы начинаем писать, рассказывать о беззаконии, то ситуация улучшается; но в районах, не затронутых информационной поддержкой профсоюза РЭП, творится беспредел.

Спустя год дело по иску Александра Карповича возобновится: кассационная инстанция – Минский городской суд – фактически отменила решение Клецкого районного суда, отправив дело обратно для нового рассмотрения.

Юрий Беляков настроен на победу:

– Думаю, после того, как суд допросит свидетелей обеих сторон, мы получим совершенно иной результат, чем на первом заседании.