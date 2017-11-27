закрыть
28 ноября 2017, вторник, 2:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Может быть, суд хочет допросить корову?»

3
  • 27.11.2017, 23:01
  • 2,826

Юрист профсоюза РЭП рассказал, почему в деревнях и небольших городах сложно добиться справедливости в суде.

Александр Карпович, член профсоюза РЭП из Клецкого района, в 2016 году оказался в неприятной, но поправимой ситуации: коровы его соседа привели в негодность три пролета забора Александра, пишет praca-by.

Прийти к согласию соседям не удалось, и мужчине пришлось решать вопрос в судебном порядке. Так как профсоюз РЭП оказывает юридическую помощь своим членам, то этим делом занялся юрист РЭПа Юрий Беляков.

– Сначала мы написали претензию на действия Николая Анисько (ответчик – прим. ) Ответа не получили. Написали на предприятие, где он работает; прикладывали фотографии – их проигнорировали. После этого направили заявление в исполком; тот собрал комиссию. Комиссия исполкома выехала на место и в результате «расследования» нам отказали в рассмотрении заявления. Тогда мы оценили ущерб, нанесенный коровами, и, приложив все доказательства, отправили заявление в суд, - восстанавливает последовательность событий Юрий Беляков.

Простой имущественный иск, однако, обернулся неожиданным итогом.

– Дело рассматривал сам председатель суда Клецкого района. Он заявил так: «Вы, Карпович, не доказали, что именно коровы вашего соседа погнули ваш забор». У судьи было всё: схемы, фотографии, даже показания ответчика, который сам сказал, что больше никто из соседей коров не держит, - рассказал Юрий Беляков.

Однако собранные истцом доказательства суд не счел существенными.

– Как мы еще могли доказать свою правоту? – возмущается профсоюзный юрист. – Может, суд хочет допросить корову? Чтобы корова сама призналась: «Да, это я хотела съесть яблоко на соседнем участке»?

Юрий Беляков считает, что в Беларуси, особенно в небольших городах, затруднен доступ людей к правосудию:

– И администрация, и правоохранительные органы, и суды – они делают, что хотят; как им скомандовало вышестоящее начальство. Когда мы начинаем писать, рассказывать о беззаконии, то ситуация улучшается; но в районах, не затронутых информационной поддержкой профсоюза РЭП, творится беспредел.

Спустя год дело по иску Александра Карповича возобновится: кассационная инстанция – Минский городской суд – фактически отменила решение Клецкого районного суда, отправив дело обратно для нового рассмотрения.

Юрий Беляков настроен на победу:

– Думаю, после того, как суд допросит свидетелей обеих сторон, мы получим совершенно иной результат, чем на первом заседании.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли