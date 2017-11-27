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Лучшие голы чемпионата Беларуси, забитые с дальних дистанций

  • 27.11.2017, 23:13

Топ-5 дальних ударов завершившегося чемпионата Беларуси по футболу.

26 ноября завершился один из самых драматичных чемпионатов Беларуси по футболу за последнее десятилетие. Лишь в финальном туре, на последней минуте, БАТЭ вырвал у минского «Динамо» золото первенства.

Провожая футбольный сезон, АБФФ-ТВ собрало воедино наиболее яркие взятия ворот 26-го чемпионата страны в высшей лиге. Открывают ретроспективы «пушки», заряженные с умопомрачительных дистанций.

Первое место занял гол, забитый полузащитником БАТЭ Станиславом Драгуном. В первую пятерку также попали голы минских динамовцев защитника Николы Лековича и полузащитника Александра Нойока, полузащитники жодинского «Торпедо-БелАЗ» Андрея Хачатуряна, полузащитника гродненского «Немана» Андрея Якимова.


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