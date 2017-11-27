История успеха: как белоруска попала на работу в Facebook 1 27.11.2017, 23:25

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Белоруска создает студии для дополненной реальности в Facebook в Лондоне.

Истории о «наших там» довольно часто сводятся к тому, что дома все надоело, поэтому человек решает бросить привычную жизнь и наконец устроить все как надо. Такая мысль плотно засела в голове у сестер Алисы и Юли. В их случае риск оправдал себя: девушки работают в интересных компаниях и успевают делать собственную игру, «потому что нужно развиваться», а Юля еще и картины выставляет во Франции. Сестры приехали на WebSummit в Лиссабон, где и встретились с Onliner.by.

— Изначально мы переехали во Францию, где получали Master of Computer Science в Гренобле. Юля больше по графике, а я... — начинает рассказ Алиса, но Юля тут же останавливает сестру: — Так, давай я лучше сразу поясню, а то когда говорят про графику, все думают о веб-дизайне, анимации и так далее. Но я занимаюсь шейдерами и подобными техническими аспектами в Cyber Imagination в Рене.

Алиса же создает студии для дополненной реальности в Facebook в Лондоне. Компания Цукерберга много внимания уделяет этому направлению — в 2014 году она купила разработчика VR-шлемов Oculus Rift за $2 миллиарда. Также имеются проекты в AR-сфере. Подробности своей работы Алиса при всем желании рассказать не может: в Facebook, как и других крупных компаниях, множество ограничений на распространение информации о корпоративной «кухне» — достаточно вспомнить историю с увольнением сотрудника Apple за то, что его дочь выложила видео с iPhone X за несколько дней до старта продаж смартфона. Но если вкратце, то Facebook создал платформу, где можно будет общаться виртуально. По словам Алисы, главная задача — «избавиться от общения через лица»:

— Ты можешь быть представлен на сцене трехмерной моделью. Идея в том, что люди выбирают виртуальное пространство — водопад, например, — и встречаются для разговора именно там. Таким образом, происходит общение 3D-моделей.

Трудоустройство в Facebook и свой стартап

— Как оказались за границей?

— Сначала мы поехали учиться в магистратуру во Франции. По ее окончании было намного легче найти работу. Главная мотивация была простой: мне надоело работать на неинтересной работе, и я задалась целью устроить профессиональную жизнь — восемь часов в день хотелось заниматься интересными делами, — рассказывает Юля. Алиса добавляет: — Вообще, важно создать нетворкинг, чтобы были знакомые по всему миру, — и тогда легко найти работу.

Собеседование в Facebook проходило в несколько стадий. Сперва было два разговора по Skype. Затем Алиса приехала в Лондон, и там был целый день сплошных собеседований. Девушка говорит, что по сравнению с другими собеседованиями это оказалось сложнее, но в целом — ничего сверхъестественного.

Алиса и Юля приехали на WebSummit не только как представители IT-компаний, где работают, но и как разработчики собственной игры Owlee. Мобильный проект должен развивать логические способности. Это головоломка с определенным набором заданий и без преувеличения красивыми уровнями. Разработка ведется силами только сестер. Иногда для решения технических задач привлекаются сторонние люди — например, саундтрек писал музыкант из ренского коллектива KokobaSaï.

— А можно совмещать работу в Facebook и создание своих проектов? Компания не запрещает?

— Запрета нет, мой босс даже одобрил это. Но совмещать сложно, я сейчас очень жестко «менеджу» свое время, — поясняет Алиса.

— Зачем нужна своя игра, если в плане работы и перспектив, видимо, все хорошо?

— Хочется развиваться! Для меня это самое главное. Кроме того, хочу узнавать разные технологии, быть в курсе всего происходящего. Тем более что студии для дополненной реальности и игровые движки — это все практически одно и то же, на самом деле.

Юля добавляет: «Какой бы интересной ни была работа, она не покрывает все пространство идей, которые хочется реализовать».

По правде говоря, подобных аркад в AppStore и Google Play уже не счесть. Но Алиса с Юлей настаивают, что Owlee только отчасти похожа на тысячи таких проектов: «Мы хотим создать не просто игру, а сообщество людей, которым будет интересно развиваться». Сестры делают акцент на улучшении когнитивных способностей и логического мышления благодаря своей игре.

— Основная проблема уже существующих продуктов — людям скучно в них играть. Тут виной либо однообразные задачи, либо недостаточное взаимодействие с пользователем. Мы хотели сделать что-то мистическое, загадочное, непривычное, как будто странички из звездного атласа или карты таро, — это все-таки игра для размышлений, а не для убийства времени. Задачи про графы, например, решать полезно, но скучновато. Вот мы и представили их в виде созвездий. Позже добавим описания с интересными фактами. Дизайн главных героев — сов — сделан с этническими мотивами, а не по мультяшным шаблонам, не имеющим смысла.

Так, дизайн одной совы выполнен по бретонским мотивам, а другая будет с элементами белорусской культуры.

— Задачу разнообразия уровней мы планируем решить несколько нетривиально. Во-первых, хотим позволить пользователям создавать задачки друг для друга. Во-вторых, думаем внедрить использование AI, signal processing и AR для создания новых уровней. Мы уже представляем, как это сделать, так как знаний в этих областях у нас достаточно.

— Наш более долгосрочный план — понять, как люди учатся, какие есть ключевые моменты обучения, весь этот процесс. Например, бывает следующая ситуация: люди, которые решают задачки, в жизни как-то не могут сориентироваться. Почему так? Следующий наш этап — собрать статистику. Теперь есть много API в машинном обучении, которые позволяют выявить соответствующие паттерны.

Игра для развития логики

— Чему конкретно научит ваша игра?

— Это попытка поощрять любознательность и развивать навыки разного характера — эрудированность, логику, память; показать, что знания — это по фану.

— Но как убедиться, что способности человека улучшились именно благодаря Owlee?

— Мы разрабатываем умную статистику, в которой видны результаты прохождения уровней и динамика. Общая идея — понять, как работает обучение. В детстве мы много решали всевозможных задачек, и идея, думаю, пришла оттуда. Я помню, что родители давали нам множество логических игр, и это нас действительно развило. Потом общались с друзьями, которые побеждали на различных олимпиадах, и у всех была одна история — они много занимались в детстве. Всякий стартап — это гипотеза. Наша заключается в том, что такого рода задачки тренируют мозг. И мы это подтвердим или опровергнем с помощью умной статистики.

При этом игра рассчитана не на детей, а на возрастную группу постарше: «Я уже говорила, что интересуюсь тайм-менеджментом. Например, человек стоит в длинной очереди в магазине — что он делает в это время? Ведь можно с пользой потратить эти минуты, а не просто разглядывать потолок».

На основной работе и собственной игре интересы сестер не заканчиваются — так, Юля находит время еще и на картины (видимо, все благодаря тайм-менеджменту). Правда, с этим связано одновременно смешное и грустное обстоятельство: картины, посвященные Беларуси, в нашей стране ни разу не выставлялись. Зато их увидели жители Гренобля — вполне себе хорошая альтернатива.

— Почему в Беларуси не организовали выставку?

— А это никому не надо. К тому же у меня мало творческих контактов. Но вообще, я немного слукавила: картины для выставки были собраны как раз перед моим отъездом, поэтому оставалось мало времени на организацию экспозиции в Беларуси.

Проект Owlee пока создается на чистом энтузиазме, но подбирается к той стадии, когда двух человек уже недостаточно — нужно расширение команды, рекламные кампании. Для этого сестры ищут инвестиции: «Не стоит недооценивать то, как в Европе финансируются образовательные проекты. А поскольку мы позиционируем Owlee как развивающую игру, то надеемся, что с инвестициями нам помогут». Еще одна идея продвижения проекта — сферы, в которых клиентов нужно чем-то занять. Например, установка Owlee на планшеты в самолетах и туристических автобусах, чтобы пассажиры не скучали.