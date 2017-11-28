Улюкаев рассказал, как перепутал вино с $2 миллионами 4 28.11.2017, 7:35

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Алексей Улюкаев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

На Гоа Сечин пообещал угостить экс-министра экономического развития РФ вином, которого он «никогда не пробовал».

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, полагал, что в сумке, переданной ему главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находится вино. Об этом он заявил 27 ноября на допросе в суде, сообщает "Новая газета".

По словам Улюкаева, они с Сечиным встретились 15 октября 2016 года на саммите БРИКС на Гоа в холле отеля.

"Он сказал: "Как хорошо мы поработали над приватизацией ПАО "Башнефть", мы просто молодцы..." Еще он сказал: "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал, ты должен достойно отметить такую хорошую работу", – вспомнил экс-глава минэкономразвития.

После Индии они увиделись только через месяц, 14 ноября, в офисе главы "Роснефти". Сечин якобы указал Улюкаеву на стоящую рядом с ним сумку.

"Я не сомневался, что в сумке – высококачественные элитные спиртные напитки, помня, что Сечин обещал мне подарить вино, которое я "никогда в жизни не пробовал". Эта сумка и по форме, и по весу – около 15 кг – не оставляла сомнений, что в нее упакованы коробки с вином", – отметил подсудимый.

По словам Улюкаева, как только они с водителем на министерской машине стали выезжать из гаражного бокса "Роснефти", их остановили сотрудники ФСБ и спросили, что в сумке. Чиновник сказал, что, скорее всего, там вино. Оперативники открыли сумку и стали доставать оттуда пачки денег.

"Для меня это стало полной неожиданностью, и с этого момента я понял, что этот визит к Сечину, о котором он так настойчиво уговаривал, был абсолютной, заранее спланированной провокацией", – подчеркнул экс-министр.

15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".

Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ.

"Русская служба BBC" получила копии протоколов допросов Сечина. В ходе допроса он заявил, что $2 млн обработали спецраствором и положили в сумку.

8 ноября 2017 года суд впервые вызвал Сечина на допрос. Ожидалось, что глава "Роснефти" придет на заседание 13 ноября, но он не явился. Сечин не пришел также на заседания 15-го, 22-го и 27 ноября. Он заявил, что придет в суд, когда удастся "согласовать графики".