В Тель-Авиве произошел взрыв в строительном магазине
- 28.11.2017, 7:49
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Четыре человека погибли, пятеро ранены.
В израильском городе Тель-Авив в строительном магазине произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом 28 ноября сообщило местное издание NEWSru.co.il.
Частично обрушилось здание, расположенное рядом с магазином. Из-под завалов извлекли тела четырех погибших. Пять человек пострадали. Проводится поисково-спасательная операция.
Жильцов близлежащих домов эвакуировали из-за опасности новых взрывов – известно, что в магазине находились газовые баллоны.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание. Причина взрыва пока не установлена.