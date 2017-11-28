В Тель-Авиве произошел взрыв в строительном магазине 28.11.2017, 7:49

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Фото: М.Альстер

Четыре человека погибли, пятеро ранены.

В израильском городе Тель-Авив в строительном магазине произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом 28 ноября сообщило местное издание NEWSru.co.il.

Частично обрушилось здание, расположенное рядом с магазином. Из-под завалов извлекли тела четырех погибших. Пять человек пострадали. Проводится поисково-спасательная операция.

Жильцов близлежащих домов эвакуировали из-за опасности новых взрывов – известно, что в магазине находились газовые баллоны.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание. Причина взрыва пока не установлена.