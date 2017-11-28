закрыть
28 ноября 2017, вторник, 9:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Тель-Авиве произошел взрыв в строительном магазине

  • 28.11.2017, 7:49
  • 1,664
Фото: М.Альстер

Четыре человека погибли, пятеро ранены.

В израильском городе Тель-Авив в строительном магазине произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом 28 ноября сообщило местное издание NEWSru.co.il.

Частично обрушилось здание, расположенное рядом с магазином. Из-под завалов извлекли тела четырех погибших. Пять человек пострадали. Проводится поисково-спасательная операция.

Жильцов близлежащих домов эвакуировали из-за опасности новых взрывов – известно, что в магазине находились газовые баллоны.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание. Причина взрыва пока не установлена.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли