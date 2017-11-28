В Минске подорожала коммуналка 3 28.11.2017, 8:27

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Фото: kp.by

Жировки «потяжелеют» из-за новых тарифов на вывоз мусора.

В Минске ввели дифференцированные тарифы на вывоз мусора. Жильцы домов с мусоропроводом будут платить по более высокому тарифу по сравнению с теми, кто живет в домах без мусоропроводов. Это предусмотрено решением Мингорисколкома от 28 сентября 2017 года № 3312.

Так, предельные максимальные субсидируемые тарифы на услуги по обращению с

твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, в домах с мусоропроводом выросли до 5,5235 рубля за 1 кубический метр.

В домах без мусоропроводов по-прежнему будут платить 5,1143 рубля за 1 кубический метр.

Кроме того, выросли также тарифы на вывоз мусора для юридических лиц, обслуживающих жилищный фонд с функционирующим мусоропроводом — до 5,5235 рубля за 1 кубический метр (без функционирующего мусоропровода тариф остается на уровне 5,1143 рубля за 1 кубический метр).

О том, что в ближайшее время в Минске введут новые тарифы на вывоз мусора, в ноябре сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

При этом начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик добавила, что «дифференцированный тариф после его «обкатки» в Минске будет введен и в других городах».

Ранее Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагало рассчитывать тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами исходя из количества прописанных в квартире (или в доме) человек. Сегодня расчет производится исходя из кубических метров образовавшихся отходов, который устанавливается отдельно в каждом районе и крупном городе.

Новый подход к формированию тарифа по обращению с ТКО, по словам специалистов министерства, позволит исключить возможность субъективного установления норматива образования ТКО, сделает понятной начисление платы, а также станет стимулом для организаций ЖКХ к снижению затрат.

Также министерство предлагало переход к дифференцированной оплате за обращение с отходами ТКО в зависимости от качества оказания услуг (в частности, наличия мусоропровода, периодичности вывоза, наличия контейнеров для раздельного сбора отходов или подворового объезда). Предполагается, что тариф для домов, где налажен раздельный сбор отходов, будет ниже, нежели для тех, где все отходы сбрасываются в общий мусоропровод.

Планируется, что к началу 2018 года вывоз твердых коммунальных отходов подорожает на 19%.