Тысяча и один способ отъема денег у бюджетников 11 28.11.2017, 8:52

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Рабочие на предприятиях уже в открытую говорят о забастовках.

В независимых СМИ больше сообщений о работающих целый месяц бесплатно или почти бесплатно белорусах. Недавно водитель БелАЗа из Лунинца опубликовал расчетный листок с «зарплатой» в 4 доллара. Позже оказалось, что примерно столько же получают и его коллеги.

Можно ли говорить, что Беларусь превращается в страну бесплатного труда рабочих? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший рабочий МТЗ Артем Черняк.

- Вы были сварщиком на МТЗ. Как обстояли дела с выплатой зарплат на этом предприятии?

- Примерно так же, как и всюду по Беларуси: труд рабочих максимально пытались сделать бесплатным. И дело не в отдельно взятом предприятии или коллективе – это политика руководства страны.

Большинство белорусов, если уж взялись сделать какую-то работу, стараются выполнить ее хорошо и качественно. Но после 23 лет правления «сами знаете кого» денег в стране нет, и начальство делает все возможное ради того, чтобы отказать в оплате труда.

Естественно, говорят они об этом не прямым текстом. В стране изобретен тысяча и один способ отъема денег у работающих белорусов. Например, когда мне не платили за выполняемую работу, это объясняли тем, что на наш участок «идет много брака». Подчеркивали: не на меня лично, а на весь участок, 20 человек. Потом я поговорил с коллегами и оказалось, что никакого брака на самом деле не было.

- Кроме фантомного «брака», какие еще методы отъема денег использовало начальство на МТЗ?

- Способы были настолько разнообразные, что местами даже курьезные. Например, начальство очень «заботилось» о здоровье рабочих. Была развернута целая кампания по «борьбе» с курением. На деле она означала банальные поборы с тех, кого «застукали» в курилке. То есть, если рабочий задержался в курилке больше пяти минут (из положенных 15-ти!), то его лишали премии или «резали» часть зарплаты. Удерживали деньги даже у тех, кто работал на сдельной основе, независимо от итоговых показателей.

Второй распространенный способ отъема денег – за опоздание на пару минут с обеда. При этом никого не волновало, что рабочий ушел на обед позже или что он, несмотря на это мизерное «опоздание», все равно выполнил дневную норму.

- Как на эти поборы реагируют рабочие?

- Рабочим вся эта система уже порядком надоела. Не только в смысле незаконных вычетов из зарплат – вообще вся эта власть. Трудно вспомнить цензурные слова, которыми рабочие «награждают» сейчас ее представителей.

- Почему тогда случаи забастовок и организованной борьбы пока не стали массовыми?

- Для сдерживания недовольства начальство использует один и тот же «популярный» прием: самого строптивого отзывают в кабинет и угрожают, что уволят «по статье». Мне тоже так говорили: «Сиди тихо, иначе пойдешь «по статье» - и никто больше тебя на работу не возьмет». Буквально на днях я забрал свою трудовую книжку с пресловутой записью «уволен по статье» и скажу так: ничего страшного в этом нет, оно не стоит того, чтобы терпеть все эти унижения.

Впрочем, все больше людей не согласны их терпеть. Память о том, что еще каких-то пять лет назад было совсем другое отношение к рабочим, на самом деле живет в их среде. Сейчас трудящихся пытаются свести на уровень рабов. И честно скажу: именно такое отношение, а не маленькая зарплата, из которой еще и что-то вычитают, вызывает все больше раздражения. Люди теряют терпение как раз из-за того, что их ни во что не ставят.

Я думаю, скоро белорусы возьмут эту «планку», за которой заканчивается терпение. И тогда рабочие восстанут и поднимутся на массовую забастовку. Вы даже не поверите, насколько эта тема популярна в их среде. Еще когда я работал на МТЗ, о забастовке в открытую говорили между собой.

Сейчас ситуация с отношением к рабочим и зарплатами стала только хуже. А значит, и от разговоров скоро перейдут к делу.

Возьмем, например, ситуацию в сельской местности. Там уже начинаются бунты – такие, как забастовка водителей и механизаторов в Кривске.

- Кстати, вам приходилось слышать о ситуации с зарплатами и настроением людей от самих сельчан?

- Я сам живу в сельской местности и очень много общаюсь с людьми, которые работают на полях. Там ситуация – просто «жесть» по сравнению с городом. Людям могут вообще не выплачивать зарплаты и по два, и по три месяца.

- Как жительнице Слонимского района, которая работала в колхозе 31 день без выходных и не получила ровным счетом ничего?

- Поверьте, это еще не самая патовая ситуация. Даже в Минской области есть хозяйства, где это самое «ничего» люди получают месяцами.

А чтобы работники не умирали с голода, начальство им выделяет немного картошечки, капусты, морковки… Хороша «картина маслом» для 21-го века: подножный корм и барщина! Денег нет – но мы вам дадим что-то перекусить…

За 40-50 километров от Минска начинается самый «цимус»: то, что столичному жителю и представить трудно. Трактора часто останавливаются посреди поля – нет солярки. А деньги за солярку потом высчитывают из работников, которые получают в «расчетнике» пару долларов или «ноль».

Свежий пример: на карьерах под Минском водителям перестали выдавать топливо по зимней норме. Как они будут работать при минусовой температуре? Не понятно. При этом самих водителей переводят на 2/3 от оклада. А если еще и за топливо высчитают? Тогда будет тот самый «ноль» от бухгалтерии.

- Как со всем этим можно бороться?

- Терпеть уже нельзя – это факт. Пора уже всем людям труда в Беларуси объединиться и перейти от разговоров в курилках к реальным действиям.

А реальные действия очень простые: надо устроить забастовку, всем не выйти на работу, выдвинуть общие требования к властям. И тогда им лучше будет прислушаться к требованиям народа.