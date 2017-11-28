В минском автобусе милиционер достал пистолет и начал целиться в пассажиров 5 28.11.2017, 8:55

6,918

Фото с сайта 7dney.by

Мужчина в милицейской форме выглядел нетрезвым.

Жительница Минска Ксения Голубович в автобусе номер 54 на улице Кунцевщина увидела в прошлую субботу нетрезвого агрессивного мужчину в милицейской форме, сообщает «Белсат».

В определенный момент он, по словам девушки, достал пистолет, перезарядил его и начал целиться прямо в людей. Девушка с подругой выпрыгнула из автобуса на ближайшей остановке и позвонила в милицию. Но оператор не поверил девушке и не принял звонок, посоветовав Ксении «отдыхать».

Подполковник милиции в запасе Николай Козлов, комментируя ситуацию в эфире «Белсата», сказал, что этот милиционер – «потенциальный преступник».

«Ситуация, так, как ее описала Ксения – вопиющая. Я так понимаю, что нетрезвый сотрудник милиции достал оружие в общественном транспорте. Это граничит с преступлением», – уверен Николай Козлов.

Подполковник говорит, что ситуация – непростая, и обращает внимание, что милиционер имеет полномочия достать оружие и отправить патрон в патронник, но при условии, что он отдает себе отчет, что оружие можно или нужно применить».

Из рассказа девушки, замечает Козлов, непонятно, с какой стати милиционер обнажил пистолет и отправил патрон в патронник.

«Это явная общественная опасность, которую создал сотрудник милиции», – говорит Козлов