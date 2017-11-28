Тука рассказал об агентах Кремля в Украине 28.11.2017, 9:03

Георгий Тука

Фото: Владислав Мусиенко

Концентрация агентов РФ в Донецкой и Луганской областях не больше, чем в других сферах жизни.

Агенты России присутствуют не только на Донбассе, но и на всей территории Украины. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Эти люди – хотите, называйте их агентами влияния, хотите, называйте их шпионами, разведчиками, "пятой колонной", как угодно. Эти агенты вражеского государства присутствуют на всей территории нашего государства", – сказал он.

По словам Туки, он не стал бы говорить, что концентрация таких людей в Донецкой и Луганской областях больше, чем в Верховной Раде или в Закарпатье.

"Они есть везде, они есть в СМИ, они есть во властных структурах, в правоохранительных органах, среди людей, которые позиционируют себя как общественные деятели, в неправительственных общественных организациях", – подчеркнул замминистра.

24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцам хватит ума и сил, "чтобы "пятая колонна" и не думала поднять голову".