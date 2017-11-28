«Программисты работают за $100 — и довольны!»
- 28.11.2017, 9:20
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Как неравнодушные белорусы решились на «Технопрорпыв».
Маркетолог Валерия Бобкова и директор минского Дворца молодежи Галина Шкляр за полгода создали образовательный центр «Технопрорыв» с дронами и 3D-принтерами. И получили 150 новых учеников. Валерия Бобкова пришла в минский Дворец молодежи работать преподавателем, и увидела, что дети старше 10 лет обходят его стороной. Технологически устарел — скучно. За месяц она написала проект образовательного центра с естественнонаучным уклоном — «Технопрорыв», пишут «Имена».
В «Технопрорыве» 150 учеников занимаются в пяти лабораториях. Изучают программирование, робототехнику, диджитал-дизайн и управление дронами. Курсы платные, но аудитории только прибавилось. Для многих преподавателей работа во Дворце — почти волонтерство. Зарплаты небольшие, а деньги от спонсоров и с субботника потратить на них нельзя по закону. Зато энтузиасты видят большой смысл в этой работе: «Мы не можем поменять школьную или университетскую систему образования. А дополнительное образование — гибкое», — говорит Валерия.
Вечером у главного входа минского Дворца детей и молодежи по улице Старовиленской летают дроны. Ими управляют ребята со спецкурса по беспилотным летательным аппаратам. На первом этаже печатают детали на 3D-принтере. На втором дети лет 10-12 разбирают, как создается виртуальная реальность.
Урок управления беспилотными летательными аппаратами. «Будем снимать видео с дронов. Устраивать соревнования на точность. Это второе занятие, для ребят пока главное не уронить дрон кому-нибудь на голову», — говорит преподаватель Роман Гудь. Управление дронами — один из спецкурсов.
В мастерской на стене портрет Стива Джобса. Вдоль стен — 3D-принтеры, фрезерный и лазерный станки, станок для вакуумной формовки. Здесь материализуют проекты ребята из Креативной лаборатории. Прототип теперь необязательно выпиливать руками. Хотя ретрокружки авто- и судомоделирования, которыми славился Дворец, остались.
EPAM и немного везения
— Я не могла в наши кабинеты заходить, — говорит директор Дворца детей и молодежи Галина Шкляр, вспоминая старые станки для занятий. У Дворца случилась проблема — он потерял подростковую аудиторию. Причина — неинтересно было. В апреле 2017 года Валерия Бобкова пришла на месяц поработать во Дворец преподавателем. Но осталась дольше.
— По профессии я маркетолог. Я увидела, что здесь можно применить мой опыт и знания, — Валерия за месяц написала проект образовательного центра с популярным естественно-научным уклоном. Назвали его «Технопрорыв». И начали искать деньги. Государственные или от частных компаний. Нашлось и то, и другое..
— Этого никто не ожидал! Видимо, везение, — говорит директор Дворца Галина Шкляр.
Частные образовательные кружки и курсы, говорят собеседницы, давно поняли, что дополнительное образование — это выгодно. И начали вкладываться. При этом на республиканском уровне дополнительному образованию внимания почти не уделяют. Поэтому на госпомощь авторы проекта не особенно и рассчитывали — вкладывали заработанные дворцом деньги и привлекали внимание IT-компаний. Например, проводили конкурсы по робототехнике вместе со спонсорами. Вместе с ассоциацией «Образование для будущего» и EPAM оборудовали один из учебных классов, купили дроны и наборы LEGO для робототехников.
— Я решил, что моя задача — помочь людям в этой жизни непосредственно. Буду хирургом — это интересно, очень, — говорит 12-летний Юра, который изучает программирование во Дворце. — Программирование — для общего развития. До этого мы ходили на другие курсы — в ПВТ. Решили что-то другое посмотреть. Пока что всё отлично. То же программирование там мы намного меньше изучали. Робототехника лучше рассказывается. Преподаватель отличный, шарит сильно, четенько объясняет.
Как устроен «Технопрорыв»
— Раньше уже были направления робототехники, радиоэлектроники, архитектуры и дизайна, — говорит Валерия Бобкова, автор и координатор проекта «Технопрорыв». — Это были разрозненные кружки. В некоторые не набиралось людей. Туда ходили в основном дети до 10 лет. Проблема в технологическом отставании. Подросткам просто стало неинтересно. Нам нужно было сделать современный качественный продукт — конкурентоспособный.
«Технопрорыв» состоит из пяти лабораторий. Лаборатория технологий и инженерии, на которой изучают робототехнику и радиоэлектронику. Креативная лаборатория: архитектура, дизайн, в том числе диджитал-дизайн. Инновационная лаборатория Fablab для изобретателей и конструкторов. В лаборатории Soft Skills учатся лидерству, командообразованию и ораторскому мастерству. И, конечно, Школа программирования, где учат языки Scratch, Python, С++. Для всех специальностей — обязательный английский еженедельно и «пакет» спецкурсов, которые ученик выбирает сам, например, робототехника, виртуальная реальность, нейропилотирование, разработка мобильных приложений, анимация. Они меняются каждые пару месяцев. Курс одной лаборатории длится три года. В «Технопрорыве» — 150 учеников.
— Итоговый проект Креативной лаборатории, который ученики будут защищать на английском языке, — это модель города, разделенного рекой на две части, — говорит Алевтина Урбан, заведующая отделом технического творчества и спорта. — Одна часть — это коттеджная застройка, макеты, сделанные руками, старая церковь, аллеи. И мост из картона и бумаги. Рядом еще один мост, спроектированный в программе и распечатанный на 3D-принтере. И дальше новый город, современная архитектура — сделаны с применением 3D-принтеров и лазерной резки.
Занятия в лаборатории стоит в среднем 80 рублей. К слову, до модернизации сами курсы были бесплатными. Сейчас платные, но оттока желающих поучиться это не вызвало. Директор дворца признается — честно демпингуют, чтобы всё оставалось доступным для среднестатистической семьи.
Дети из многодетных семей и интернатов учатся в бесплатно. Таких 30 процентов. Еще авторы проекта собираются делать интенсивы на каникулах для детей из социальных приютов
— В неделю четыре занятия, по два за раз. Мне больше нравится прототипирование и програмирование на базе Arduino. Сначала рисуешь модели, потом печатаешь на 3D-принтере. Хочу связать свою жизнь с этой отраслью, — говорит 14-летний Стас.
«Никто больше, как наши родители, сорок лет на одном месте не будет работать»
«Технопрорыв» гордится мультидисциплинарным подходом в образовании. Учат одновременно техническим дисциплинам, развитию творческого и критического мышления. Например, сейчас взялись за «психологический» проект — «Открытую школу антибуллинга и медиации». Будут учить школьников, родителей и учителей распознавать и предотвращать травлю в школе. Ищут помощи у государства и бизнеса. На спецкурсы вроде блоггинга собираются звать с мастер-классами известных в своих сферах персон — на общественных началах. «Влад Бумага мог бы быть нашим ментором», — шутят во Дворце.
— Комплексное обучение — наше главное отличие от других образовательных центров города, — говорит Валерия. — Развитие — за людьми, которые умеют мыслить, гибко реагировать и переучиваться. Никто больше, как наши родители, сорок лет на одном месте не будет работать.
Кто и зачем работает во Дворце
— Найти преподавателей очень сложно, — говорит Алевтина Урбан. — Кого-то запросили по распределению и обучаем. Помогают те же IT-компании — бизнес-партнеры обучают наших специалистов. На преддипломную практику запросили студентов из БГУИРа.
У сложностей две причины: педуниверситет больше не готовит специалистов для системы дополнительного образования, а еще зарплаты невелики. По указу «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» дворец не может тратить на зарплаты спонсорские деньги и деньги с субботника.
— Где мы взяли преподавателей? Это наши выпускники, которые сейчас стали студентами, — говорит директор Галина Шкляр. — Уникальная ситуация — прототипирование ведет наш выпускник, предприниматель. У него бизнес в сфере ИТ, и он в принципе на волонтерских началах работает, потому что зарплата, которую он здесь получает, она несущественна.
99% педагогам «Технопрорыва» до 30 лет. Всего их 11 человек. Оклад — 200-300 рублей. В зависимости от нагрузки и стажа сумма может удваиваться. Валерия говорит, что работа с проектом занимает до 40 процентов времени. Чтобы зарабатывать на жизнь, она на фрилансе занимается бизнес-консультированием.
«Мы не можем поменять школьную или университетскую систему образования. А дополнительное образование — гибкое»
Главные вызовы для Дворца и дополнительного образования — новые учебные программы и системная поддержка, финансирование.
— У нас нет центра, который мог бы нам предоставить какие-то программы, например, по информационным технологиям, — говорит Алевтина Урбан. — Есть Республиканский центр инновационного и технического творчества, но тот перечень программ, который они предоставляют, крайне скуден. Мы вынуждены всё делать своими силами, ориентируясь на зарубежный опыт.
— Существующие программы дополнительного образования традиционны. Как правило, они ориентируются на сегодняшний день, — говорит директор Галина Шкляр. — Наши дети придут в реальную жизнь как минимум через 10 лет. Это огромный срок. Мы видим, как меняется всё вокруг. Мы стали думать о том, что современным детям надо давать знания будущего. В России разработали Атлас новых профессий — мы ориентировались на него.
С деньгами еще сложней
— В России техническое творчество и IT-обучение финансируются на государственном уровне, — говорит Алевтина Урбан. — А у нас — мы пилотные, мы первые.
— У нас ни один проект, с которым мы выходили к городским властям, лежит в портфеле, — говорит директор Дворца Галина Шкляр. — Мы делали множество попыток. Я лично веду переговоры 20 лет. Но не было на уровне республики целевых программ финансирования сферы допобразования.
— Мы не можем поменять школьную систему образования. Мы не можем в университет прийти и поменять, — говорит Валерия. — А допобразование гибкое и мы можем влиять на то, чтобы ребята через 10 лет были конкурентоспособными. Я вижу потребность в изменениях, я вижу то, что сейчас не работает. Дополнительное образование — это та отрасль, которую можно менять и где я могу это делать. Пока у меня это получается, поэтому я буду это делать дальше. Судя по реакции детей проект очень успешный. Родители говорят: ребенок хочет идти, даже когда заболел.