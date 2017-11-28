Что общего у белорусских властей и Николая II, доведшего страну до революции Петр Гайдук, gazetaby.com

28.11.2017, 9:44

Николай II

Урок истории, похоже, не усвоен.

В год 100-летия Октябрьского переворота пришлось столкнуться с большим потоком информации на российском ТВ, посвященной тем событиям. Вывод после ознакомления с нею напрашивается довольно удивительный.

Вроде как следует понимать, что Российская империя, включавшая в ту пору белорусские земли, жила достаточно стабильно, но радикалы и отморозки воспользовались трудностями в связи с Первой мировой войной.

Как подтверждение тому, что до революций страна жила в прекрасной эпохе, Путин открыл памятник Александру III.

Но вообще-то исторические факты говорят о другом. Более того, даже напрашиваются параллели между правлением последних русских царей и действиями нынешней белорусской власти.

Тот же Александр III ничего не сделал, чтобы разрешить социальные противоречия в стране. Можно вспомнить, так называемый «циркуляр о кухаркиных детях», который закрыл дорогу к среднему, а, следовательно, и к высшему образованию выходцам из «неблагородных» слоев населения.

Желание законсервировать ситуацию в стране, а не решить накопившиеся проблемы, привело к тому, что уже через десять лет после смерти Александра III при его сыне Николае II вспыхнула первая революция (1905 год). Толчком которой послужило «Кровавое воскресенье». Мирная демонстрация, всего-то желавшая вручить петицию царю с экономическими и политическими требованиями, была расстреляна.

После волнений в разных концах империи Николай II согласился на создание парламента (на дворе уже был XX век!) – Государственной думы. На выборах в ее первый созыв наибольшее количество голосов получили кадеты (Конституционно-демократическая партия), выступавшие за реформы исключительно мирным, парламентским путем, без революций, насилия и крови.

Вот он очередной исторический шанс. Но нет, царю нужна лишь самодержавная власть: первый созыв Думы распустили через два с половиной месяца работы. Влияние кадетов упало, а радикалов выросло.

Столыпинская аграрная реформа дала крестьянам возможность взять землю в собственность, но этого было слишком мало. Николай II вместо необходимых стране перемен сконцентрировался на семье и наследнике Алексее.

Кажется, международные проблемы его заботили больше внутренних. В 1914 году империя втянулась в Первую мировую, забыв об оглушительном поражении в русско-японской десятилетней давности.

Николай Романов после вынужденного отречения от престола в 1917 году

В феврале 1917 году революция произошла сама собой, без очевидных лидеров. Но страна уже была доведена до ручки, маломальские демократические традиции отсутствовали, и в лидеры выбились радикалы, подъехавшие из эмиграции и совершившие новый переворот в октябре.

«Стабильность», длившаяся несколько десятилетий из-за нежелания царей проводить реформы и поделиться частью власти, обернулась революционными потрясениями и глубокой разрухой в стране.

Урок истории, похоже, не усвоен…

Петр Гайдук, gazetaby.com