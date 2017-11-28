«Cоседка и говорит: А ты в курсе, что твои строители сейчас по району цемент распродают?» 25 28.11.2017, 13:01

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Девять белорусов заключили договоры со строительной фирмой и «влипли» в историю.

У Андрея пятеро детей, маленький бизнес в провинции, обиженная жена и на $22 тыс. меньше, чем было в прошлом году, когда он наконец решился осчастливить свое немалое семейство домом побольше. Скопленные за пятнадцать лет средства мужчина доверил частной строительной фирме. Теперь стены недостроенного дома украшают узоры плесени, теплый пол так и не заменил огромную лужу, неторопливо уходящую в почву, а вместо люстры над головой висит черная туча, пишет onliner.by.

Мужчина считает, что он и еще минимум восемь белорусов стали жертвами мошенничества, подписав договор с нерадивой компанией. Сам же предприниматель не пытается скрыться или откреститься от долгов и даже охотно общается с журналистами, пытаясь объяснить, в какой момент что-то пошло не так. Разбираемся в крупном конфликте и выслушиваем мнения сторон.

«Я хотел достроить второй этаж, а в итоге остался вообще без дома»

Андрей Семин живет в небольшом двухэтажном доме на окраине Волковыска. Мужчина держит на рынке палатку, где продает всякую мелочь. В коттедже он живет с женой и пятью сыновьями.

— Этот дом мы купили 16 лет назад, когда родился первый ребенок. Практически сразу начали копить на новое жилье. Подумали, что можно будет самим переехать или оставить детям. В общем, не пропадет, приспособим, — рассказывает скромный мужчина, параллельно пытаясь успокоить двух разбушевавшихся мальцов, носящихся по дому. — В последние годы стали все чаще задумываться о покупке нового дома: не осталось сил постоянно латать этот, к тому же появились мысли об удочерении еще и двух девочек.

У нас скопилась кое-какая сумма. Мы купили старую постройку возле леса и решили, что будем ее реконструировать и пристраивать второй этаж. Обратиться решили к специалистам, чтобы избежать проблем. Избежали...

Я занялся поисками и наткнулся на интересную технологию — велокс. С этим материалом работали всего несколько компаний, но я решил остановиться именно на гродненской фирме Dom Velox: они предлагали самые комфортные условия, у них был крутой сайт, все было четко и прозрачно.

Как объясняет Андрей, за демонтаж старой крыши, строительство монолитных перекрытий и установку новой кровли компания выставила счет в $24 тыс. по курсу. В эту стоимость входили разработка проекта, закупка строительных материалов и собственно работа.

Со слов хозяина, первое впечатление было невероятно хорошим: на стройплощадку приехали брендированные автомобили, из которых вышли аккуратные строители в хорошей форме, обещали все сделать за три месяца. Работа закипела прямо на глазах.

— Директор, Денис Павлович, сразу поставил мне условие, что работать он будет только по предоплате: мол, ему надо закупать материалы, платить зарплаты и так далее. Я был не против, но отдавать всю сумму разом желания не было: деньги лежали на депозите, а снять все значило круто потерять. Я объяснил все Денису, и он вошел в положение.

«Приходит соседка и говорит: «А ты в курсе, что твои строители сейчас по району цемент распродают?»

— Поскольку я живу рядом, мог в любой момент прийти на участок и посмотреть, что там творится. В первые же дни подхожу к забору, а на самом краю крыши стоит абсолютно пьяный строитель и шатается. Я ему кричу: мол, слазь оттуда, упадешь! Он только отмахнулся и продолжил что-то там кричать своим коллегам, а через полчаса пришел ко мне и начал доставать всякой ерундой в стиле «ты ж спортсмен, научи крутым приемам», — вспоминает мужчина, перебирая талмуды документов, показывая договоры, расписки и чертежи. — Я сразу позвонил Денису и пожаловался. Он пообещал разобраться.

Буквально на следующий день ко мне приходит соседка и говорит: «Андрей, а ты в курсе, что твои строители сейчас по району цемент распродают?» Думаю: вот гады, недели не прошло, а они уже воруют!

Денис снова дал слово все решить, а затем сказал, что продать они успели всего несколько мешков цемента да пару метров арматуры, но строителей он уволит и больше такого не повторится. Смешно!

«Разобрали крышу и исчезли. Теперь дом пришел в состояние негодности»

Хозяин садится в машину и везет нас к неудавшемуся дому. От его жилища до стройплощадки — не больше десяти минут езды. Крыша в коттедже отсутствует, к фасаду неаккуратно прибиты доски не совсем понятного назначения.

Из-за сырой погоды внутреннюю сторону стен уже облюбовала плесень, вместо пола под ногами хлюпает внушительный слой грязи.

— Вот так, потихоньку я выложил ему около $22 тыс. на различного рода работы. В какой-то момент строители появляться перестали. Сначала повредили линию и ссылались на отсутствие электроэнергии, а когда я привез генератор, им стало не хватать воды, потом еще чего-то…

Делалось все криво и косо. Фронтоны были еще не залиты, а крыша уже стояла. Когда Денису указывали на ошибки, он требовал не учить его и заниматься своим делом. Моих знакомых-мастеров он тоже отправлял на все четыре стороны и говорил, что они ничего не понимают. В какой-то момент работы остановились полностью.

Спустя несколько недель я показал фотографии дома знакомому строителю, которому полностью доверяю. Он был убежден, что панели придется снимать и выбрасывать, иначе они рассохнутся и повредят крышу.

«Говорил, что если мы подадим в суд, то будем делить его носки»

Как утверждает Андрей, в какой-то момент директор перестал выходить на связь. Мужчина обратился с заявлением в милицию, однако принимать его не захотели: не их профиль. В ОБЭП отправили к юристу, юрист — обратно в милицию… Выбраться из воронки помог внезапный звонок от мужчины, который представился Владимиром и сказал, что он тоже пострадал от действий этого подрядчика.

— Владимир заявил, что он собирает людей и хочет подать коллективное заявление в Департамент финансовых расследований. Это было буквально несколько недель назад,— обрывает рассказ мужчина, отвлекшись на Viber: в этот момент от Дениса как раз пришло сообщение с предложением обсудить возврат части денег. — Объявился! Он предлагает вернуть $12 тыс. — половину суммы (но по-хорошему он должен вернуть все, ведь поврежденным оказался весь дом). Хотя когда мы говорили ему, что будем подавать в суд, Денис только ухмылялся и отвечал: «Будете тогда мои носки делить, у меня же ничего нет». Я надеюсь, что после разбирательства ДФР разговор пойдет в другом русле. Я доверился этому человеку, а в итоге остался без дома и без денег, которые мы с женой копили столько лет.

«После их строительства свежепостроенный дом чуть не сгорел»

Еще один недовольный заказчик нашелся под Минском. После неудачного опыта Владимир решил попробовать найти других коллег по несчастью. Он создал группы в социальных сетях, начал активно общаться на форумах.

— Решили мы с женой на старости лет переехать за город, а квартиру детям оставить. Нашли участок с фундаментом, стали искать подрядчика, который сделает проект и установит коробку. Мне эти ребята понравились потому, что в их договоре было четко прописано: цена оговаривается сразу и по ходу работы не меняется. Стопроцентная предоплата меня смутила, но в конечном итоге мне все показалось чистым,— ведет по дому Владимир.

— В какой-то степени и я виноват во всей это заварушке: мой дом они построили первым, а потом стали водить сюда на экскурсии своих клиентов и показывать, как все классно.

Поначалу мне тоже так казалось, но потом начала течь кровля. Я стал вызванивать Дениса и требовать все исправить. Добирались они ко мне полгода, потом что-то подмазали и исчезли. Когда стало понятно, что ничего не решилось, приехали снова. История повторилась. Тогда я вызвал кровельщиков, которые констатировали смерть конструкции: листы не встык, коньки кривые, все наперекосяк.

Директор все это признал, но прямым текстом заявил, что больше $3,5 тыс. не вернет. Я от безнадеги согласился и на эту сумму, но уже тогда понимал, что за такие деньги я никого не найду: меньше $5 тыс. вообще никто не берет.

Потом обнаружились ошибки с камином, дымоходом, несущей стеной… Когда я зажег камин, на втором этаже повалил густой дым, свежепостроенный дом чуть не сгорел. После этого я и решил, что вести переговоры с директором бесполезно — надо обращаться в органы.

«Причиненный ущерб оценен примерно в $70 тыс.»

В Департаменте финансовых расследований факт обращения граждан подтвердили и кратко прокомментировали происходящее.

— На данный момент нами проводится проверка в отношении компании Dom Velox, а также индивидуального предпринимателя, который является директором этой фирмы. В настоящее время с заявлениями о возбуждении уголовного дела обратились девять человек, которые считают себя потерпевшими от действий указанного лица. Как установлено, мужчина находится за пределами Республики Беларусь, в розыск он пока не объявлен. Сейчас проводится проверка, по результатам которой его действиям будет дана соответствующая оценка, при наличии оснований — возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РБ (мошенничество). Также предстоит проверить и соблюдение финансовой дисциплины при выполнении строительных работ. На сегодня причиненный ущерб потерпевшими оценен примерно в $70 тыс., — рассказал заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области Александр Трояновский.

«У меня есть два варианта: сесть или постараться найти деньги»

Узнав об интересе к теме со стороны журналистов, Денис Павлович сразу изъявил желание пообщаться и донести свою версию происходящего. Мужчина не скрывает, что находится в России, что должен своим клиентам немалую сумму денег и что совершил большую ошибку, но все же просит не делать скоропостижных выводов и дать ему возможность объясниться. Он знает о проходящей проверке и вероятности заведения дела, однако убеждает, что с большинством недовольных граждан общий язык он уже нашел: пойти на мировую не хотят лишь многодетный Андрей и заказчик, живущий за рубежом, с которого все и началось.

— Мы с Андреем подписали договор на демонтаж кровли, но деньги он никак не отдавал. После, когда какие-то средства у него все же появились, мы завезли материалы и приступили к работе. Потом он снова начал тянуть с оплатой, деньги появились только в марте. Мы начали монтажные работы, все шло замечательно. На тот момент мы немного выбились из сметы, буквально на тысячу долларов. Я попросил его доплатить и пообещал, что эти деньги мы впоследствии сэкономим и он ничего не потеряет, но тот ничего слушать не хотел, содействовать строительству — тоже, — объясняет причину затянутых сроков предприниматель. — Мы могли найти общий язык, если бы Андрей был чуть контактнее. Я ничего не скрывал и говорил ему обо всех наших действиях, но он не желал слушать.

Денис уверен, что его клиенты сильно преувеличивают масштабы проколов. Он не отрицает, что были случаи пьянства строителей, был инцидент с воровством и продажей стройматериалов, но уверяет, что это всего лишь мелочи, которые никак не относятся к делу.

— Все началось с объекта в Гродно. Там строился дом, хозяин которого живет за границей и должен был вот-вот приехать, но вместо этого на стройплощадку прибыл представитель заказчика с предложением пересчитать смету. После подсчета он сильно урезал сумму, тем самым лишив нас любой возможности получить прибыль, и повернул все таким образом, что я ему еще и должен остался. Идти на уступки он не захотел и положенную сумму мне так и не заплатил. В итоге провал нашего бюджета в $15 тыс. послужил началом всего этого аврала.

Признаю: я, как руководитель, совершил две очень большие ошибки. Во-первых, нанимал неправильных людей, которым излишне доверял. Во-вторых, имела место некоторая финансовая неграмотность: у меня не было четкого контроля за всеми расходами по каждому объекту. Это моя личная проблема, которая стала проблемой общей.

Сейчас я общаюсь с другими заказчиками и стараюсь все уладить, мы устанавливаем какие-то сроки, чтобы я мог вернуть деньги. Большинство клиентов говорят, что им не нужны никакие разбирательства и что они просто хотят получить деньги.

Вы, наверное, знаете, что мне грозит уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере. И здесь есть два варианта развития событий: мне дают срок, и я года на четыре отправляюсь в места не столь отдаленные, а люди в таком случае получают свои деньги только после моей отсидки и по прошествии еще какого-то времени.

Второй вариант — это договоренность с клиентами в любом формате (устном, письменном, с расписками — как угодно), которая подразумевает, что я, например, через полгода возмещу им ущерб. Мне больше нравится второй вариант, людям он, вероятнее, тоже покажется более интересным.

К сожалению, у меня нет никакого имущества, я не могу продать квартиру, чтобы рассчитаться с людьми (хотя именно так бы и сделал), нет дорогих автомобилей и чего-то еще. Все, что у меня есть, — это машина за $1,5 тыс., но этого недостаточно. Зато у меня есть четкий план, как заработать деньги. Я знаю, что если бы я находился в Беларуси, то мне бы не дали возможности рассчитаться с клиентами, поэтому пока я нахожусь за пределами страны и стараюсь все исправить.