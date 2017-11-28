Путин с удовольствием ушел бы с Донбасса 4 28.11.2017, 10:18

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Владимир Путин

Почему Захарченко скорее всего повторит судьбу Плотницкого.

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко может пойти по пути своего луганского "коллеги" Игоря Плотницкого, который оставил "пост" на прошлой неделе. В Кремле рассматривают несколько вариантов, одним из которых является объединение так называемых "республик", а Владимир Путин готов уйти с Донбасса, но не знает, как при этом сохранить лицо. Об этом "Апострофу" рассказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Что ждет Захарченко

Истории известны, наверное, единичные случаи, когда предатели доживали до счастливой и сытой старости. Что касается фигурантов российской агрессии на Донбассе, то имеем уже достаточный кейс подтверждений того, что от кармы не уйдешь даже на территории государства, которым был завербован. Орлы с Лубянки и фанаты "Новороссии" ликвидировали "Бэтмэна"-Беднова, "Призрака"-Мозгового, "Соплю"-Дремова, "Гиви"-Толстых и множество безвестных полевых "командиров" коллаборационных формирований с кличками вместо фамилий. На территории России в утиль за ненадобностью были отправлены Жилин с Болотовым.

Путину не нужны идейные идиоты, ратующие за присоединение к России, и ценные свидетели для Гааги. Такая же судьба уготована марионеткам Плотницкому и Захарченко, изрядно проворовавшимся исполнителям приказов оккупанта. Пока Кремль извивается ужом в Минском формате, у них есть иммунитет. Плюс у Захарченко есть кумовство с идеологом кровопролития на Донбассе гражданином Сурковым (помощником президента РФ Владиславом Сурковым, - "Апостроф").

Его могут "разыграть", как и Плотницкого. Понятно, что в случае заварушки с дележом власти в ОРДЛО, спецслужбам придется действовать креативнее, чем в Луганске – надо учитывать довесок к иммунитету предателя.

То есть сценарий свержения Захарченко возможен. Можно смело называть того, кого ему выставят в противовес. Это бывший сотрудник спецслужб Украины, тоже предатель – Александр Ходаковский, который на своей странице в Facebook уже выразил готовность. То ли еще будет. А номинальным главой, марионеточным руководителем станет кто-то третий по сценарию оккупированных районов Луганской области.

Реализация такого сценария в ОРДЛО будет означать означает усиление позиций спецслужб РФ в Кремле, плюс серьезный довесок к зарплате в виде "плюшек" и "ништяков" от контрабанды и дерибана всего поставляемого из РФ.

Объединение ЛНР и ДНР

Эта идея не нова. Причина ее возникновения банальна – оптимизация выделения ресурсов.

Другой вопрос, что таким образом нарушаются игры в "государственность", которые РФ пытается навязать западному зрителю. Нивелируются псевдовыборы, поданные как изъявление воли местных жителей, и в итоге – полноценная хунта, пришедшая к власти в результате военного переворота, и назначенный в стране-агрессоре гауляйтер.

А внутривидовая борьба за влияние в окружении Путина вряд ли повлияет на ситуацию. И как бы челядь ни била лбы на Донбассе, в итоге отвечать за все военному преступнику Путину. Неудобные вопросы будут задавать нерукопожатному царьку, а не лампасоносным гэбилам

Тем более, что Путин до выборов в марте 2018 будет избегать обострений. Он бы с удовольствием уже ушел с Донбасса. Но пока не получается сохранить лицо. То есть заморозить конфликт на Донбассе по примеру Приднестровья и Абхазии, добиться отмены санкций и признания Крыма российским.

Это слишком забористая "хотелка" для 21-го века. Поэтому в запасе имеется несколько вариантов сценариев с попыткой увильнуть как от выполнения Минских соглашений, так и от выполнения договоренностей по итогам встреч Суркова с Волкером, которые, я надеюсь, таки будут.

Военный сценарий на Донбассе

Все упирается в дипломатическое решение вопроса, поскольку по устоявшейся международной практике на агрессора изначально действуют всеми возможными методами принуждения к миру.

Россию уже дожимают санкциями. Вполне возможно, что дожмут. Это позволит избежать большого кровопролития. Ведь в случае военного решения проблемы агрессор бросит в бой мощную группировку регулярных войск РФ, которая дислоцируется возле неконтролируемого нами участка российско-украинской границы.