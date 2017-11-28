Владелец Daewoo Lanos: До $1500 у нас продают металлолом 25 28.11.2017, 10:30

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Белорусский водитель рассказал откровенную историю о подержанных автомобилях.

Владелец Daewoo Lanos поделился своими наблюдения с порталом abw.by.

- Требовалась машина для поездок с семьей, а бюджет был ограничен 1500 долларами. Главные требования - ремонтопригодность, дешевизна в обслуживании и эксплуатации, бензиновый двигатель. Первоначально рассматривал ВАЗ-2109. В своем городе нашел парочку "девяток", но состояние оставляло желать лучшего.

В ближайших городах тоже ничего стоящего не оказалось. Тогда решил присмотреться к Lanos. Этой моделью интересовался давно, изучал документацию по ней, читал профильные форумы. Машина очень популярна в Украине, информации по ремонту и доработкам более чем достаточно. Всем моим критериям Lanos соответствовал полностью.

Модель разработана на базе Opel Kadett. Двигатель, коробка передач и ходовая часть с него скопированы. Отсюда важные для владельца Lanos плюсы - многие запчасти подходят от Opel, по стоимости они как на ВАЗ-2109.

К тому же при покупке Lanos шансы найти автомобиль с небольшим количеством проблем были выше. Что у нас продают до 1500 долларов? В большинстве своем это металлолом, за который никто не заплатит больше, даже если это всеми любимый Volkswagen или машина другой известной марки. Но их хотя бы спрашивают, а тут какой-то мало кому интересный Daewoo.

Свою машину нашел на ABW.BY. Объявлений на тот момент было всего штук 20, большая часть отсеялась сразу. Выбирать пришлось между двумя - хэтчбеком и седаном. Остановился на седане из-за практичности и большого багажника. Машина 1998 года обошлась в 1400 долларов.

Пробег на момент покупки был 155 тысяч километров. Из увиденных сразу недостатков - не работал датчик показаний температуры антифриза, подтеки на клапанной крышке, подтекающий сальник на штоке выбора передач и запах прелости в салоне при включении печки. Продавец пояснил, что купил Lanos жене, а она выезжала редко, поэтому машина больше стояла в гараже, чем ездила.

Чуть позже, когда пригнал машину из Минска домой и поставил на учет, на техосмотре выявили прогнившую тормозную трубку на балке. Поменял ее на ближайшей СТО за 17 рублей вместе с работой, после чего прошел техосмотр со второго раза.

Предыдущим владельцем были покрашены правая передняя дверь и порог. Позже выяснилось, что ремонт был произведен некачественно. Зачем-то вварили кусок железа в дверь и покрасили. Сейчас краска на месте сварки вздулась, а на пороге начал отваливаться кусок шпаклевки.

Однако с учетом практически 20-летнего возраста состояние кузова оцениваю на крепкую "четверку". Есть маленькие "рыжики" на крыле, кромках дверей и кое-где под капотом, но это мелочи.

Главное - обработано днище. Обработано хорошо, но, видимо, давно, потому что мастика кое-где отошла. Тем не менее после зачистки под ней обнаружил крашеный металл, но не гниль от коррозии. Разбирал двери - внутри они в хорошем состоянии. Пришлось обработать передние лонжероны и часть порогов за передними колесами, потому что от "пескоструя", летящего с колеса, сняло старую мастику.

Для защиты порогов установил "родные" брызговики. Обошлись в 300 российских рублей. Задние брызговики тоже купил, но еще не установил, так как с ними можно не торопиться, ведь бампер пластиковый.

Двигатель бензиновый, объем 1349 "кубиков". В нем многие владельцы Opel узнают свой мотор, только с шильдиком Daewoo. Простой и надежный рядный 8-клапанный двигатель.

После покупки заменил масло, фильтры, антифриз. Масло лью "полусинтетику", так как пробег уже за 150 тысяч, да и сам мотор разработки конца 1980-х. По допускам "полусинтетики" ему хватает. Масла заливается 3,8 литра. Фильтр масляный стоит 7 рублей, воздушный - 10, топливный - 11 рублей.

Также заменил ремень ГРМ, ремень привода генератора, ролик, термостат, помпу, сальник коленвала. За все запчасти отдал 112 рублей.

Чтобы устранить течь из-под клапанной крышки, обновил ее прокладку. Помимо этого, устранил незначительные подтекания масла из двигателя. Под смену был определен и бачок охлаждающей жидкости.

В системе выхлопа пришлось заменить глушитель, резонатор и приемную трубу. Поставил польские детали, так как "оригинал" стоит, говоря образно, как крыло от "боинга". Катализатор и клапан EGR еще на месте. Убирать их пока не собираюсь. Оставшиеся проблемы - "на холодную" постукивают гидрокомпенсаторы, подъедает масло из-за маслосъемных колпачков.

В коробке передач заменил сальник штока выбора передач, сам шток и фиксирующий палец. Шток и палец брал оригинальные GM. Сальник - хороший аналог. Из недостатков - потеющие сальники полуосей. "Лечение" - замена на качественный аналог. Масла требуется 1,8 литра. С момента покупки масло еще не менял, проверил только уровень. Коробка не имеет пробки слива масла, поэтому при замене масла нужно откручивать поддон. Сцепление пока работает без вопросов.

Передняя подвеска независимая.

Заменил стойки стабилизатора и втулки. Шаровые опоры в порядке, правая даже еще заводская, на заклепках. Также были заменены передние тормозные диски и колодки. Запчасти обошлись в 94 рубля.

Сзади - балка. Лишь смазал и отрегулировал подшипники ступиц. В ближайших планах - замена задних пружин, поскольку у правой лопнул виток. Это "детская болезнь", которая досталась в наследство от Opel. По весне надо будет поменять тросики "ручника" - они слишком растянуты.

В рулевом управлении поменял два наконечника, отдал за них 48 рублей. Заменил масло в ГУР.

С запчастями дефицита нет. Что выбрать, "оригинал" или аналоги, зависит от цены. Есть каталог в электронном виде, поэтому запчасти всегда подбираю по оригинальному номеру. Стараюсь брать "оригинал", если стоимость сопоставима с аналогом. Покупаю запчасти у себя по месту в магазинах, плюс авторынок, плюс интернет. Что-то нахожу по "разборкам", правда, в интернете. Через интернет купил "родной" колпак и "родную" шахту магнитолы. Новая шахта стоит 13 рублей, "бэушная" обошлась в семь с доставкой.

Последнее из купленного - комплект зимней резины Belshina Artmotion на 13 дюймов. Шины также "бэушные", с пробегом две тысячи, купил за 180 рублей. Все работы по замене деталей и узлов произвожу сам в гараже. На СТО езжу, если только самостоятельно не могу сделать.

Но машина проста, практически все ремонты можно производить своими силами, что и требуется, когда ограничен бюджет не только на покупку, но и на дальнейшее содержание автомобиля.

Машину купил в феврале нынешнего года, проехал 15 тысяч километров. По количеству замененных деталей можно подумать, что машина сыплется от старости, однако я в душе перфекционист, поэтому, если мне не нравится состояние какой-то детали или узла, я их меняю.

Зато всегда уверен в своей машине. Поездку на расстояние 6 тысяч километров в обе стороны этим летом она выдержала спокойно. Из поломок в дороге - отломавшаяся наружная ручка двери и два сгоревших предохранителя прикуривателя.

Расход топлива по трассе при скорости 90-100 километров в час вышел 6,1 литра на "сотню". Свыше 100 километров в час не езжу - не вижу смысла носиться и разрывать двигатель. В городе получается в районе 7,3 литра бензина на "сотню".

О комфорте автомобиля, в котором нет кондиционера, руль нерегулируемый, зеркала без обогрева и с механической регулировкой, ручные стеклоподъемники, отсутствуют передние противотуманные фары и ABS, долго рассуждать не приходится. Для меня главное в Lanos - минимальная цена при покупке и соответствие требованиям к ремонтопригодности, простоте и дешевизне обслуживания. Остальное неважно.