Названы шесть продуктов, которые поднимут настроение и укрепят нервы 4 28.11.2017, 10:46

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Эти продукты необходимо держать под рукой.

Существуют продукты, которые способны успокоить нервы и улучшить настроение. В составляющих этих продуктов содержатся компоненты, которые положительно влияют на весь организм. Поэтому, если вы часто нервничаете, держите эти продукты под рукой, пишет healthyliving.com.ua.

Какао

Какао поможет восстановить запасы сил и энергии. В нем содержится много магния, который помогает снять раздражительность. Вы можете насладиться чашечкой ароматного какао или съесть кусочек шоколада, где содержание какао не менее 70%.

Бобовые

Бобовые богаты цинком и фосфором. Эти элементы способны регулировать нервную систему. Поэтому теплый салат с фасолью – хорошее дополнение к офисному обеду.

Свекла

Свекла положительно влияет на работу головного мозга и регулирует работу нервной системы. В ней содержатся магний, калий, витамины группы А и В.

Картофель

Как оказалось, картофель – прекрасное успокоительное и может облегчить головную боль.

Бананы

В бананах содержится большое количество серотонина – гормона счастья. А также йод, белок, магний и витамин С. Банан прекрасный вариант для перекуса или дополнения к завтраку.

Орехи

Всегда держите под рукой пакетик орешков. Они повысят концентрацию внимания и улучшат аппетит.