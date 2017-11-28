Молодая специалистка: Зарплаты хватает только на съем комнаты 10 28.11.2017, 10:53

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Выпускники вузов рассказали о своих ожиданиях и реальности.

«Медиа-Полесье» пригласило к разговору вчерашних студентов, приступивших к работе по распределению с 1 августа этого года. Оправдались ли их ожидания?

Лунинчанка Татьяна Павлович окончила в Полесский госуниверситет. На вопрос, как работается после вуза, девушка отвечает: «Без опыта устроиться на работу, даже с высшим образованием, тяжело».

Татьяна, работает в столичном банке, но признается, что надежды не оправдались.

- Зарплата для Минска маленькая, - говорит Татьяна и добавляет, что верит в лучшее: - Не знаю, что будет через два года, после того, как закончится отработка, но сегодня, будь моя воля, я бы здесь не осталась.

Месяц назад девушка вышла замуж. - Моей зарплаты хватает лишь на то, чтобы оплатить съемную комнату (100 долларов в месяц) и коммунальные услуги, купить продукты. В общем, не разгуляешься, - резюмирует дипломированный специалист.

В этом году Александр Харкевич окончил БелГУТ, работает на железной дороге в Пинске. – Практики и навыков не хватает, да и зарплату хотелось бы больше, - говорит лунинчанин. – Еще не знаю, останусь ли здесь работать. Все зависит от того, как пройдет отработка, а она продлится до 2019 года.

Среди льгот у Андрея – один раз в год бесплатный билет по СНГ «туда-обратно» либо 150 км бесплатного проезда по Беларуси.

- Я окончила БГУИР в этом году. Училась на факультете компьютерного проектирования, а специальность получила «медицинская электроника», - рассказывает лунинчанка Инна Кишкевич.

Инна отрабатывает распределение в родном университете инженером.

– Это что-то вроде системного администратора, - поясняет она. – Работается мне нормально. Надежды, к сожалению, совсем не оправдались. Оказалось, что молодые специалисты никому не нужны. Было найти сложно место распределения даже на полставки. Хотела бы в будущем себя попробовать в сфере IТ, - заглядывает наперед девушка.

Сейчас Инна получает около 500 рублей зарплаты и учится в магистратуре.

- Учился в государственном медуниверситете в Гродно. Университет очень достойный и по профессорско-преподавательскому составу, и по учебной базе: множество хорошо оснащенных корпусов, отличная материальная база для развития практических навыков, - рассказывает лунинчанин Андрей Романчук.

- Насчет того, оправдались ли надежды, сказать пока что трудно. Хотя за интернатуру и несколько месяцев отработки энтузиазма поубавилось. Отношение к врачам за последнее время сильно изменилось. Сейчас к нам относятся, как к обслуживающему персоналу. Уважение осталось только у людей старшего поколения. Теперь, когда все угрожают написать жалобы, ощущается давление со стороны руководства, труд врача обесценился, - сетует молодой врач.

- Зарплата, я считаю, не оправдана. Со стороны может показаться, что это несложная работа, но это совсем не так. Везде есть свои нюансы, а когда труд не ценят пациенты, для которых ты стараешься, то это отбивает желание работать за 400-600 рублей – такие деньги получают врачи после семи лет обучения.

По словам Андрея, медработники пользуются такими льготами, как без очереди сделать флюорографию, ЭКГ, сдать анализы и попасть на прием к участковому терапевту. - Жильем на время отработки обеспечивают не везде. Работается мне пока неплохо, но само отношение окружающих к системе здравоохранения не радует.

Пока что парень не знает, останется ли он на своей работе после пяти лет отработки, но признается, что есть желание уехать и работать по специальности где-то в Европе, хотя бы в Польше.

- Хочется, чтобы твой труд ценили и оценивали по достоинству, - выражает общую мысль молодой врач.