Минская милиция призвала Путина вывести войска из Беларуси

Минская милиция призвала Путина вывести войска из Беларуси2
- 28.11.2017, 10:59
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Странное сообщение появилось в «Твиттере» минской милиции.
Утром 28 ноября был взломан аккаунт минской милиции #perehvat_gov_by в Твиттере. В нем появились фотожабы, высмеивающие главу России Владимира Путина, пишет Еврорадио. Они сопровождаются призывом вывести российские войска из Беларуси и хэштегом #ЖывеБеларусь.
В понедельник был взломан аккаунт могилевской милиции в Твиттере. В нем провозглашались в розыск Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тогда специалисты восстановили контроль над аккаунтом примерно за два часа.
Скриншот из твиттер-аккаунта белорусского милиции
#Жыве Беларусь #Кремль #Putin— @perehvat_gov_by (@perehvat_gov_by) 28 ноября 2017 г.
ТУПИН убирай своих ДУРАКОВ из беларуской земли pic.twitter.com/aEeV8dV61C