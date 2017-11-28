Минская милиция призвала Путина вывести войска из Беларуси 2 28.11.2017, 10:59

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Странное сообщение появилось в «Твиттере» минской милиции.

Утром 28 ноября был взломан аккаунт минской милиции #perehvat_gov_by в Твиттере. В нем появились фотожабы, высмеивающие главу России Владимира Путина, пишет Еврорадио. Они сопровождаются призывом вывести российские войска из Беларуси и хэштегом #ЖывеБеларусь.

В понедельник был взломан аккаунт могилевской милиции в Твиттере. В нем провозглашались в розыск Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тогда специалисты восстановили контроль над аккаунтом примерно за два часа.

Скриншот из твиттер-аккаунта белорусского милиции