Склады белорусских предприятий трещат по швам 11 28.11.2017, 11:05

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В октябре промышленность продолжила наращивать объемы складских запасов.

За октябрь объем запасов вырос примерно на 100 млн. рублей. Они составили 3,71 млрд. рублей, сообщает belmarket.by.

Уровень запасов также поднялся с 59,4% в сентябре до 60,6% от среднемесячного объема производства.

Самый большой объем запасов накоплен в производстве продовольствия, напитков и табачных изделий. Он составляет 858,5 млн. рублей. Однако их уровень всего 58,6% о среднемесячного производства.

На втором месте по объемам запасов производство машин и оборудования не включенного в другие группировки. Здесь накоплено продукции на 540,6 млн. рублей, что в 1,22 раза больше среднемесячного объема производства.

На третьем месте – легкая промышленность, где накоплено продукции на 504 млн. рублей, что в 2,7 раза больше, чем производится за месяц. Это самый высокий уровень запасов по стране.