Чем стала битва на Березине для белорусов? 2 28.11.2017, 11:12

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Наши предки в составе Великой Армии надеялись на возрождение ВКЛ.

26 ноября 2017 года на Брилевском поле, что возле Борисова, любители истории воссоздали события, которые происходили здесь ровно 205 лет назад, когда Великая армия Наполеона приняла свой последний бой. Историки до сих пор по-разному оценивают его результаты, пишет planetabelarus.by.

После неудачного похода на Москву французский император решил покинуть Россию. Русский главнокомандующий Кутузов вяло преследовал его, избегая крупных сражений. Так что задача уничтожить легендарного полководца, успевшего покорить пол-Европы, выпала адмиралу Чичагову, который командовал 24-тысячной Дунайской армией.

Она подошла с юга и 16 ноября 1812 года заняла Минск, который служил Наполеону важным опорным пунктом. После этого положение французской армии стало критическим. Предстояло спешно переправить через Березину десятки тысяч солдат (многие из которых были ранены и безоружны), а также огромный обоз, в котором среди прочего находились и награбленные ценности. Эта задача могла показаться невыполнимой кому угодно, только не Наполеону.

Благодаря сложным маневрам он сумел убедить Чичагова, что будет форсировать Березину южнее Борисова, в то время как его инженеры спешно строили два деревянных моста близ деревни Студенка: один для прохода войск, другой – для обоза и артиллерии. Переправа стартовала 26 ноября и сперва проходила спокойно. Лишь на второй день начались стычки, которые постепенно перешли в кровопролитное сражение.

Вряд ли стоит подробно описывать его ход. В результате французскому императору удалось спастись самому и увести наиболее боеспособную часть своих войск. Однако потери французов были огромными: их оценивают в 20-30 тыс. солдат, многие из которых замерзли насмерть или утонули в Березине, когда вместо организованной переправы началась паника. Погибло и немало гражданских.

Вот как по воспоминаниям участников того сражения выглядел левый берег Березины: «Ввечеру того дня равнина Веселовская, довольно пространная, представляла ужаснейшую, невыразимую картину: она была покрыта каретами, телегами, большею частью переломанными, наваленными одна на другую, устлана телами умерших женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спасаясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественникам, которых смерть поражала различным образом».

Для французов слово «bérézina» до сих пор является синонимом катастрофы. Современники представляли себе эту реку намного шире и глубже, чем она была на самом деле, – столь сильное впечатление на них произвели огромные потери, которые понесла считавшаяся непобедимой Великая армия (после сражения на Березине она фактически перестала существовать).

В российской историографии эта битва заняла свое почетное место. Однако в ноябре 1812 года ситуация выглядела не столь однозначной: многие были недовольны тем, что Наполеону удалось скрыться. Виновником этой неудачи объявили адмирала Чичагова, который слишком поздно понял, где именно будут переправляться французские войска, и не сумел им помешать.

Битва на Березине стала концом длительной войны, от которой больше всего пострадали именно белорусские территории. Тактика выжженной земли, которую использовали отступавшие российские войска, а затем и наполеоновские реквизиции, привели к разрухе. Считается, что во время этой войны погиб примерно один миллион белорусов, или каждый четвертый.

Что касается самой битвы на Березине, то в ней наши соотечественники сражались с обеих сторон. В российской армии служили в основном рекруты, которых набирали среди крестьян по особой повинности. Наполеоновские же войска белорусы в основном пополняли добровольно, привлеченные его так и не выполненным обещанием восстановить Великое княжество Литовское. Так что события, происходившие 26–29 ноября 1812 года, навсегда останутся трагической, но важной страницей нашей истории.