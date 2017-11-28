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Участник боев без правил «дал бой» брестским таможенникам

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  • 28.11.2017, 11:21
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Архивное фото EPA

27-летнего водителя «Опеля» отправили на углубленный досмотр.

Следуя из Польши через брестскую таможню по зеленому коридору 27-летний участник боев без правил, пытался оказать физическое сопротивление сотрудникам таможни при попытке перемещения через границу особо опасного психотропного вещества, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Однако поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудника таможни, и он направил «Опель» на углубленный досмотр. На личном досмотре мужчина достал из кармана куртки мобильный телефон и перчатку. В кармане еще находился белый сверток, который гражданин сжал в кулаке и перепрятал в задний карман брюк.

Далее брестчанину было предложено пройти в служебную комнату для таможенного досмотра, чтобы он добровольно предоставил имеющиеся у него товары. Однако после начала досмотра гражданин оттолкнул сотрудника таможни и попытался выбежать из служебного помещения, оказывая сопротивление с применением физической силы.

При задержании, во время которого гражданин попытался выкинуть белый сверток, таможенникам пришлось применять спецсредства.


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