Спектакль Андрея Курейчика «Осторожно, женщины!» покажут в Минске 1 28.11.2017, 11:26

Новая пьеса в жанре комедии расскажет зрителям о любви.

Хорошая новость для поклонников фильмов «Елки», «Любовь-Морковь», «Гороскоп на удачу», а еще сериалов «Кухня» и «Отель „Элеон“» — спектакль по пьесе Андрея Курейчика «Осторожно, женщины!» покажут на сцене КЗ «Минск». Мероприятие состоится 11 декабря, пишет tut.by.

Андрей Курейчик — белорусский драматург и киносценарист, известный по фильмам — «Елки», «Любовь-Морковь», «Служебный роман. Наше время», «Гороскоп на удачу», «ГараШ». Новая пьеса в жанре комедии «Осторожно, женщины!» расскажет зрителям о любви.

— Жанр комедии — один из самых сложных в театре, но интересных. Это спектакль про главное чувство нашей жизни — про любовь, — говорит автор пьесы Андрей Курейчик. — А что делать, если ты искренне любишь не одну женщину, а сразу трех?"

Главную роль играет заслуженный артист России — Григорий Сиятвинда, актер театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина. Широкую известность ему принесли роли в фильме «Жмурки», сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», а еще участие в спектаклях популярных режиссеров России — Бутусова, Райкина, Сафонова.

Герой новой истории — французский художник Серж Дюбуа. Он всей душой стремится быть честным, искренним, хорошим человеком и добропорядочным мужчиной. Но так получилось, что любимая женщина у Сержа не одна. Их три. И каждая имеет свой неповторимый характер. Но только вместе они составляют его женский идеал. А что делать женщинам в этой ситуации?

Роли женщин Сержа исполнят — Агриппина Стеклова, Анна Старшенбаум и Глафира Тарханова.

— Это просто легкая и веселая французская комедия, — говорит Андрей Курейчик. — У кого в жизни с отношениями все легко? Мне кажется, в этом спектакле женщины прекрасно поймут героинь, а мужчины — героя. И каждый сделает свой вывод.