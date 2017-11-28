Стало известно, во сколько минчанам обойдется новогодняя ночь в ресторане 1 28.11.2017, 11:44

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Рестораны и кафе будут принимать посетителей без выходных начиная с 15 декабря.

В новогоднюю ночь в Минске будут работать более 500 ресторанов и кафе, о чем было заявлено сегодня на оперативном совещании в городском исполнительном комитете.

Как сообщил onliner.by начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий, заведения уже сегодня готовы представить свою программу посетителям. Рестораны и кафе будут принимать гостей без выходных дней до 6:00 начиная с 15 декабря по 1 января (за исключением тех, которые встроены в жилые здания).

Стоимость детских праздников — от 15 рублей, корпоративных мероприятий — от 45 до 90, развлекательных программ в предновогодние дни — от 20 до 40, в новогоднюю ночь — 120 рублей с учетом развлекательной программы.

— Цены мы мониторим, и в целом они сохранились на уровне прошлого года, — сказал начальник ГУПР Мингорисполкома.