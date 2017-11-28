СМИ: Новые американские санкции будут беспрецедентными 2 28.11.2017, 11:56

4,845

Новые санкции могут затронуть детей российских олигархов.

Cайт bbc.com сделал обзор российских СМИ на тему новых санкций США в отношении России:

"НГ: санкции против детей олигархов

"Независимая газета" пишет о новых антироссийских санкциях, которые, по данным газеты, будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне к февралю 2018 года.

По данным издания, они станут беспрецедентными по своему масштабу, но должны нанести удар далеко не по всем владельцам крупного капитала из России и их семьям.

Газета рассказывает, что группа близких к американскому истеблишменту экспертов подготовила свои рекомендации, один из главных тезисов которых - большие богатства российской элиты не должны быть определяющим фактором "наказания".

"Наша озабоченность заключается в том, что не все российские состоятельные бизнесмены должны быть подвергнуты санкциям, а только те, кто напрямую помогает Кремлю в незаконной деятельности, - приводит газета комментарий одного из авторов документа, старшего научного сотрудника Атлантического совета Андерса Аслунда. - Наша цель - не наказать российских бизнесменов за то, что они являются бизнесменами, а предложить им cтимул не идти на преступное сотрудничество с Кремлем".

При этом собеседник "НГ" выделил несколько категорий людей, которые должны попасть под пресс американской санкционной машины. Это крупные предприниматели, которые работают с Кремлем, близкий круг Путина, его друзья и их дети, получившие богатство и высокие руководящие посты.

Высшие эшелоны власти в России тем временем готовятся к экономическим последствиям применения нового санкционного пакета, пишет "НГ".

"Это тревожные ожидания, потому что рассматриваются некоторые варианты последствий, прежде всего экономические", - заявил "НГ" политолог, завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей, комментируя настроения, царящие в политической элите.

Эксперт отмечает, что политические последствия пока не вполне ясны, но к экономическим власти уже готовятся.

Политолог считает, что в краткосрочной перспективе экономические последствия не будут чрезмерно опасными, и Россия сможет среагировать на них нормально. Но в долгосрочной перспективе новые санкции нанесут стране колоссальный ущерб.

Также Валерий Соловей отметил, что Кремль, по некоторым данным, уже отдал распоряжение чиновникам вернуть в Россию своих детей, проживающих за рубежом.

Znak.com: формат Путина

О том, как будет строиться агитационная кампания Владимира Путина, со ссылкой на свои источники близкие к администрации президента пишет интернет-газета Znak.сom.

Издание напоминает, что перед прошлыми президентскими выборами от имени Путина была опубликована серия из семи статей в ведущих российских СМИ, и тезисы этих публикаций потом распространяли в других СМИ, дополняли комментариями политиков и видных общественников и тем самым создавали видимость всенародного обсуждения.

Теперь же, по словам одного из собеседников издания, такого не будет: большие статьи избиратели не читают, им нужен другой формат.

Среди рассматриваемых вариантов - публичные встречи с представителями различных сред. Другой вариант - серии телевизионных интервью и смонтированные на их основе видеоролики, которые запустят по федеральным каналам и в соцсети.

"Первый, кого можно представить в этой роли, - пишет Znak.сom, - это Юрий Дудь, главный редактор издания Sports.Ru, впрочем, куда более известного сейчас благодаря своему авторскому YouTube-каналe "вДудь".

Впрочем, не исключает издание, при принятии окончательного решения может показаться, что Юрий Дудь - это все-таки слишком. И тогда компромиссным вариантом станет, например, Владимир Познер - более известный и статусный мастер глубоких интервью.

Повторять от выборов к выборам одни и те же ходы - не лучшее решение для кандидата, соглашается глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Тем более что за шесть лет среда изменилась в достаточной мере, чтобы предоставить политику более разнообразный арсенал средств ведения кампании.

Сам факт смены формата сработает в позитив: критики не смогут говорить, что Путин повторяется, поддерживает политолог Аббас Галлямов. "Для политика, который правит без малого уже два десятилетия, — это очень немаловажный фактор, ведь его главным врагом как раз и является возникающее у избирателя чувство, что это кино он уже видел. Надо иметь в виду и то, что картинку живого человека продвигать в массы всегда легче, чем письменное слово. Особенно в ситуации, когда сказать этим словом особо и нечего", - считает Галлямов.

"Коммерсант": механизм аннулирования

Роскомнадзор разработал порядок аннулирования разрешения на распространение зарубежных печатных изданий на территории РФ. В ведомстве отмечают, что процедура ранее отсутствовала и была разработана для исполнения июльских поправок к закону о СМИ.

Согласно документу, издание можно будет закрыть за злоупотребление свободой СМИ или нарушение закона о противодействии экстремизму, рассказывает газета "Коммерсант".

Газета отмечает, что это приказ разработан на фоне принятия другого резонансного закона в сфере СМИ: 25 ноября Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа.

Решение о том, какое из таких СМИ признавать иноагентом, будет принимать Минюст. Министерство уже направило письма о возможном признании иноагентами ряду СМИ, в том числе "Голосу Америки", телеканалу "Настоящее Время" и Радио "Свобода".

Впрочем, газета отмечает, что зарубежные печатные издания не имеют широкого распространения в России. Член президентского Совета по правам человека Иван Засурский полагает, что речь может идти об иностранных газетах, которые распространяются на территории РФ, например в аэропортах.

"Создается механизм на законных основаниях запрещать распространять иностранные газеты в виде их физических версий. Это может быть New York Times, немецкие и французские газеты", - не исключает Засурский.

"Ведомости": украденная победа ?

Газета "Ведомости" пишет о решении Международного олимпийского комитета о пожизненной дисквалификации нескольких российских спортсменов - победителей сочинской Олимпиады.

В частности, газета комментирует слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова который сказал: "Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями".

Слово "украсть" в данном контексте газета считает неудачным.

"Может, нынешним российским чиновникам, спортивным и кремлевским, не следовало бы так бескомпромиссно реагировать на выводы олимпийской комиссии, не стоило бы прятаться и отгораживаться от мира заявлениями о героических победителях? - задается вопросом "Ведомости". - Вдруг хотя бы одна из отобранных, простите, украденных побед достигнута действительно с применением допинга? Тогда о героизме, кажется, было бы странно говорить".

Газета считает, что, в отличие от большой политики, где Россия может блокироваться с Ираном и Турцией и чувствовать себя победительницей в войне в далекой Сирии, в большом спорте для победительного чувства нужно участвовать в соревнованиях со всем миром. А весь-то мир предлагает те условия, которые предлагает, в том числе и в антидопинговой области.

Также издание не исключает, что такая атакующая реакция российских чиновников связана с тем, что они не хотят везти полный состав сборной на Олимпиаду в Южную Корею, потому что повторения сочинского триумфа не будет.