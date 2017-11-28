Лукашенко: Друг Уго Чавес нас никогда не простит 9 28.11.2017, 12:29

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Диктатор встретился с вице-президентом Венесуэлы.

Лукашенко подтверждает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой и намерен совершить визит в эту страну. Об этом он заявил 28 ноября на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Что касается наших двусторонних отношений, они в политических, дипломатических плоскостях как были, так и остаются дружескими и братскими. Все, что мы можем сегодня, мы готовы положить на чашу вашего успеха в Венесуэле, — сказал Лукашенко. — Мы договорились, что выработаем дорожную карту углубления нашего двустороннего развития с учетом той обстановки, которая складывается. И уже в ближайшее время в 2018 году во время моего визита в Венесуэлу мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях. И не только утвердить эту дорожную карту, — мы ее начнем уже реализовывать».

Правитель отметил, что в двусторонних отношениях есть нерешенные вопросы, однако они не должны довлеть над сторонами и сдерживать развитие сотрудничества.

«Если мы что-то не можем сегодня решить, мы должны это отодвинуть в сторону и дорожную карту составить таким образом, чтобы могли двигаться вперед», — подчеркнул Лукашенко. В противном случае, считает он, стороны могут больше потерять, нежели приобретут в ожидании решения тех проблем, которые сегодня существуют в двусторонних отношениях.

«Сегодня у нас есть то, что нужно вам. В полном объеме. То острое, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. И мы даже на этом можем что-то заработать. Думаю, это надо положить в основу наших договоренностей и дорожной карты», — добавил белорусский правитель.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от нынешнего визита Рикардо Менендеса в Беларусь и заседания совместной межправительственной комиссии зависит очень многое. «По крайней мере от этого зависит содержание новой страницы в наших отношениях», — сказал он.

Правитель Беларуси попросил передать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравления с убедительной победой его сторонников на важных и показательных региональных выборах.

«Все идет так, как и должно идти. Кому-то ваша победа не нравится, и они предпринимают попытки разрушить консолидацию, которая наметилась в обществе Венесуэлы. Вам не стоит этому удивляться и придавать чрезвычайное значение. Так бывает всегда. Мы это пережили, — отметил диктатор. — Придет время, добрые люди поймут роль и значение Венесуэлы в мировом сообществе, и, я уверен, вы очень быстро преодолеете эти препятствия в связи с тем, что в последние годы и даже месяцы мир катастрофически быстро меняется».

«Главное я уже говорил Николасу Мадуро — чтобы вы были едины в Венесуэле и верили в свою победу. В противном случае наш друг Уго Чавес нас никогда не простит», — подчеркнул белорусский правитель.

В свою очередь Рикардо Менендес передал Лукашенко «теплое приветствие» от президента Венесуэлы.

«Он сам лично отслеживал все моменты — с начала этого визита и до конкретных договоренностей и встреч, которые мы сейчас проводим. После вашей встречи с президентом Мадуро было много направлений для размышлений, и как раз над этими проектами мы сейчас работаем», — сказал он.

Что касается ситуации в Венесуэле, Рикардо Менендес отметил, что 2017 год был сложным во многих отношениях.