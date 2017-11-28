закрыть
28 ноября 2017, вторник, 13:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Друг Уго Чавес нас никогда не простит

9
  • 28.11.2017, 12:29
  • 3,802

Диктатор встретился с вице-президентом Венесуэлы.

Лукашенко подтверждает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой и намерен совершить визит в эту страну. Об этом он заявил 28 ноября на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Что касается наших двусторонних отношений, они в политических, дипломатических плоскостях как были, так и остаются дружескими и братскими. Все, что мы можем сегодня, мы готовы положить на чашу вашего успеха в Венесуэле, — сказал Лукашенко. — Мы договорились, что выработаем дорожную карту углубления нашего двустороннего развития с учетом той обстановки, которая складывается. И уже в ближайшее время в 2018 году во время моего визита в Венесуэлу мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях. И не только утвердить эту дорожную карту, — мы ее начнем уже реализовывать».

Правитель отметил, что в двусторонних отношениях есть нерешенные вопросы, однако они не должны довлеть над сторонами и сдерживать развитие сотрудничества.

«Если мы что-то не можем сегодня решить, мы должны это отодвинуть в сторону и дорожную карту составить таким образом, чтобы могли двигаться вперед», — подчеркнул Лукашенко. В противном случае, считает он, стороны могут больше потерять, нежели приобретут в ожидании решения тех проблем, которые сегодня существуют в двусторонних отношениях.

«Сегодня у нас есть то, что нужно вам. В полном объеме. То острое, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. И мы даже на этом можем что-то заработать. Думаю, это надо положить в основу наших договоренностей и дорожной карты», — добавил белорусский правитель.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от нынешнего визита Рикардо Менендеса в Беларусь и заседания совместной межправительственной комиссии зависит очень многое. «По крайней мере от этого зависит содержание новой страницы в наших отношениях», — сказал он.

Правитель Беларуси попросил передать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравления с убедительной победой его сторонников на важных и показательных региональных выборах.

«Все идет так, как и должно идти. Кому-то ваша победа не нравится, и они предпринимают попытки разрушить консолидацию, которая наметилась в обществе Венесуэлы. Вам не стоит этому удивляться и придавать чрезвычайное значение. Так бывает всегда. Мы это пережили, — отметил диктатор. — Придет время, добрые люди поймут роль и значение Венесуэлы в мировом сообществе, и, я уверен, вы очень быстро преодолеете эти препятствия в связи с тем, что в последние годы и даже месяцы мир катастрофически быстро меняется».

«Главное я уже говорил Николасу Мадуро — чтобы вы были едины в Венесуэле и верили в свою победу. В противном случае наш друг Уго Чавес нас никогда не простит», — подчеркнул белорусский правитель.

В свою очередь Рикардо Менендес передал Лукашенко «теплое приветствие» от президента Венесуэлы.

«Он сам лично отслеживал все моменты — с начала этого визита и до конкретных договоренностей и встреч, которые мы сейчас проводим. После вашей встречи с президентом Мадуро было много направлений для размышлений, и как раз над этими проектами мы сейчас работаем», — сказал он.

Что касается ситуации в Венесуэле, Рикардо Менендес отметил, что 2017 год был сложным во многих отношениях.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли