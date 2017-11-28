Сергей Гуренко анонсировал разбирательство по cкандальному чемпионству БАТЭ 2 28.11.2017, 12:32

2,119

Сергей Гуренко

Главный тренер минского «Динамо» считает, что слишком много темных пятен получилось в нынешнем сезоне.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко не собирается ставить точку в чемпионате. Вернее, наставник обещает, что его клуб не поставит — уж слишком много темных пятен получилось в нынешнем сезоне, пишет sb.by:

- Я тренер. Свою работу в этом сезоне выполнил. Но в клубе есть люди, которые занимаются другими вопросами. И я не понимаю, почему мы должны сдаваться? Есть же Спортивный арбитражный суд в Лозанне, другие международные инстанции. Возмущает то, что вся эта история так долго тянулась.

И вокруг нее было столько грязи. Матч БАТЭ против "Слуцка", на который нельзя было заявлять Веремко, состоялся в 23-м туре. Почему вместо того, чтобы принять окончательное четкое решение к 24-м туру, тянули до самого конца? Мое мнение: специально смотрели, как будет складываться спортивная борьба и сколько очков будет у всех претендентов на чемпионство. Хотели принимать решение, исходя из этого. Должны быть четкие законы, правила, и им необходимо следовать. А не так…