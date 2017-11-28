Павел Северинец: Бандитизм на государственном уровне должен быть остановлен 5 28.11.2017, 12:35

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Об этом громко заявляет белорусский народ.

В последнее время в Беларуси снизилось число политических заключенных. За решеткой остались двое политзаключенных - Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный, за судьбами которых следят не только правозащитники, но и другие неравнодушные белорусы. За стойкий характер их периодически прессуют в колониях. Михаил уже 11 раз с августа этого года отсидел в CИЗО колонии в Горках, но пока власти не решаются переводить его на тюремный режим.

А Дмитрий Полиенко также почти каждый месяц попадает в штрафной изолятор на 10 суток в Бобруйске, что вероятно может добавить ему срок заключения. Почему белорусским властям выгодно иметь политических заключенных и насколько тяжело пережить физическое и психологическое давление? Об этом и на другие темы «Радыё Рацыя» поговорила с бывшим политзаключенным Павлом Северинцем:

- В последнее время в Беларуси все же уменьшилось количество громких дел, связанных с политзаключенными. Но все-таки они есть. Например, всем известная история с Михаилом Жемчужном, который в горецкой тюрьме уже 11 раз сидит в CИЗО. Почему так происходит? И насколько трудно это пережить?

- По нашим подсчетам, в Беларуси 9 человек сидят за политические убеждения, то есть 9 политзаключенных. Это если не считать тех, кто отсиживал регулярно сутки. Если не считать Владимира Некляева, которого больного оставляют без лекарств на Окрестина. Если не считать Николая Статкевича, которого с суток на сутки выпускают, и других людей: Нину Багинскую, у которой отняли дачу, Ольгу Николайчик, у которой сейчас отбирают дом. К сожалению, все это делает белорусский режим. И, к сожалению, европейцы закрывают на все это глаза.

Делается попытка сделать вид, что этого нет. А режиму выгодно иметь политзаключенных, так как это товар для торговли с Западом, если вдруг обострятся отношения. И во-вторых, они имеют пример практически для каждой целевой аудитории: бойтесь! Например, берут футбольного болельщика, как Илью Валовика. Берут правозащитника, как Михаила Жемчужнуго. Берут Дмитрия Полиенко - анархиста. И вот, пожалуйста, три социальные группы, которые режим считает для себя опасными - находятся под ударом. Есть уголовное дела против патриотов, высосанные из пальца, но они висят, ребята находятся под обвинениями.

- Насчет «дела патриотов». Действительно, глава Следственного комитета Иван Носкевич говорил, что к концу осени в этом деле должна стоять точка. Как вы считаете, когда все же точка будет поставлена?

- Стоять в этом деле должна только одна точка - должны быть наказаны люди, которые инициировали это позорное дело, которые фальсифицировали показания, фабриковали это дело. И они больше никогда в жизни не должны заниматься этими вещами.

- Но ведь вы знаете, что белорусский власть на это не пойдет. Для нее непривычно признавать свои ошибки.

- К сожалению, да. И мне кажется, что это дело было некой разменной монетой в отношениях Лукашенко с Путиным. Скорее всего, Лукашенко просил Путина дать какой-то кредит, мол, мы тут националистов выловили, мы их преследуем. Это был и страх после больших манифестаций весной 2017 года. Но в правовом поле, с юридической точки зрения, это позор, жуть. Людей ни за что берут, держат несколько месяцев в тюрьме. И после этого не извиняются, не наказывают тех, кто фабриковал дело, а делают вид, что ничего не происходило, что так и надо. Вот это, конечно, позорно. И особенно позорно, так как это достойные люди. Это люди, готовые защищать независимость Беларуси. Это люди, которые бы сделали честь любой европейской стране. А у нас они, к сожалению, под преследованием и судом.

- Вы упомянули Дмитрия Полиенко, который считался общественным активистом и сел ни за что, если можно так сказать. Сначала у него был условный срок, теперь он сидит, и теперь его также направляют в СИЗО якобы за то, что не подчиняется. Как вы считаете, его хотят дольше подержать?

- На самом деле первая задача, которая стоит у режима в отношении каждого политзаключенного - сломать человека лично. Кроме того, что режим лишается своего противника, он показывает, что и таких ломают. Это пример для других. Но вот эти люди не ломаются - ни Жемчужный, ни Полиенко, ни те, кто сейчас на сутках. Они продолжают бороться. CИЗО - это показное: показывают всем и каждому, что может быть с тобой.

Ты не только окажешься в изоляции, в тюрьме, а это будут реальные пытки, издевательство, реальная угроза жизни. И режим, который держится в первую очередь на страхе, пользуется этим, как кнутом, в отношении белорусского общества.

Вот возмутились декретом. Кроме пряника и отмены действия декрета, есть кнут - арестованы патриоты и ряд новых политзаключенных появляется. Поэтому мне кажется, что эта порочная практика, это бандитизм на государственном уровне должен быть остановлен.

Белорусский народ говорит об этом громко. Мы об этом говорим, проводим форумы, акции. Должна громко сказать об этом и Европа. Какое-то время мы видели, что у европейцев была твердая позиция, а сейчас, к сожалению, она не такая. Хотя мне кажется, что достаточно нескольких слов высоких европейских представителей, которые работают в Беларуси, о том, что Беларусь не получит помощи или каких-то кредитов, если будет так грубо обращается со своими гражданами. И тогда дело бы было решено в течение буквально нескольких часов. У нас вышли бы на свободу политзаключенные, у нас не сажали бы на сутки. Это реальность, которой могут добиться те же самые европейцы.

За все время, по данным сайта palitviazni.info, политическими заключенными в Беларуси были признаны около 200 человек. Одни из них отбыли сроки, другие находятся за границей под угрозой преследования. Некоторые из политических заключенных получили крупные штрафы, а другие были помилованы властью.