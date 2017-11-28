Купившей iPhone 6 американке прислали в коробке картошку 1 28.11.2017, 12:43

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Женщина заплатила за несуществующий гаджет $100.

В США местной жительнице, заказавшей iPhone 6 через интернет, прислали в коробке картофелины. За несуществующий гаджет она заплатила 100 долларов, передает korrespondent.net.

Сообщается, что данный случай произошел с женщиной, проживающей в Милуоки. Она заказала себе гаджет, откликнувшись на рекламу с постером "Черной пятницы".

Помимо гаджетов продавались также различные предметы гардероба и разнообразные мелочи.

Получив посылку, женщина была удивлена ее содержимым - картофелем и зарядкой от Android-телефона.