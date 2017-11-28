Леонид Кулаков: День отставки Лукашенко сделаем выходным 6 28.11.2017, 12:51

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Леонид Кулаков

Один из первых ударов диктатор получит от своих приближенных.

Об этом сайту Charter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.

- Не так давно вам пришлось пересесть с авто на общественный транспорт. А это, как известно, «кухня настроений» в обществе. На ваш взгляд, какое сейчас отношение у белорусов к власти?

- Я считаю, что 80% белорусов, если не больше, существующий режим в нашей стране просто ненавидят. Недавно меня крайне удивили контролеры в транспорте.

Я давно не пользуюсь своим автомобилем и, от случая к случаю, мне приходится пользоваться общественным транспортом. Из-за телефонного звонка не пробил талончик, хотя у меня он был. И тут вошли контролеры.

Выписали штраф, от которого я не отказывался — сам виноват. И говорю контролеру: Если бы деньги от штрафа пошли на венки для власти, то я готов заплатить дополнительный штраф. На что мне контролер ответил: Уважаемый, я думаю, что в этом случае вся Беларусь уже была бы заставлена венками.

Знаете, контролер говорил это без тени страха и при своем напарнике.

- Мир обошли фотографии радости зимбабвийцев - и однопартийцев Мугабе, и простых людей. Будут ли так же радоваться уходу Лукашенко и белорусы?

- Знаете, мне кажется, вот именно сами же служивые, подчиненные Лукашенко, лизоблюды, которые сейчас ему кланяются, очень мечтают об его отставке. Один из первых ударов Лукашенко получит именно от своих приближенных. Ведь они сами видят, что происходит в стране.

Когда Лукашенко уйдет, я лично во дворе дома накрою огромный стол, буду всех угощать. Уверен, что люди буду плясать и радоваться. Это будет настоящий праздник души! В будущем день отставки Лукашенко можно будет сделать выходным днем.

- Вы говорили о тяжелой ситуации в стране. Что белорусы могут сделать сейчас чтобы это исправить?

- Когда на Площадь выйдет 100 или 200 тысяч белорусов, то милиция сама присоединиться к народу. Она побоится идти против него.

В нашей стране рабочим терять уже нечего, люди зарабатывают гроши. А власть очень боится рабочих, потому что они не будут терпеть, а будут бить в ответ.

Когда холодильник победит телевизор, рабочие созреют и вот тогда у нас все получится.