Экономист: «Квадрат» жилья в Минске должен стоить $360 10 28.11.2017, 13:01

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ЛЕОНИД ЗАИКО

Покупать квартиры по $1000 за «квадрат» — это безумие.

Об этом сайту realt.by рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико:

— Беларусь в 2015-2016 гг. столкнулась с глубочайшим кризисом, когда ВВП и производство упали на 38%. То, с чем столкнулись страны постсоветского пространства в 1992-1993 годах, с нами произошло только через 20 лет. Это все из-за иллюзии исключительности. Когда к власти пришел Лукашенко, было создано иллюзорное понимание ситуации. Целью было поставлено сохранение производства. Тогда, в году 94-м, Лукашенко сказал о заводе «Горизонт»: «Лучше я буду платить по $200 тысяче работников, чем по $1000 двумстам работникам. Недавно я был в здании завода «Горизонт». Оно пустое. Там нет ни телевизоров, ни сотрудников.

Теория о том, что можно держать много дешевой рабочей силы, была ошибочна. Конкурентное производство предполагает все-таки высокооплачиваемую рабочую силу и сокращение доли живого труда. Эта ошибка задержалась в связи с позитивными нефтяными ожиданиями. У нас до 40% экспорта была нефть и нефтепродукты. В результате мы вышли на кризисную ситуацию и получили все по полной программе — ВВП упал почти на 40%.

Если рынок будет нормально работать, то богатые будут богатеть, бедные — беднеть. Мы приходим к состоянию, когда динамика отраслей будет зависеть от того, кто и как работает. Если раньше строительство «сидело» на дешевых кредитах населению, то сейчас только половина жилья строится за счет кредитов. Исчезает трухлявая психология накачивания экономики чужими деньгами. Будет наблюдаться дифференцированная картина.

Что касается ставок на кредиты на недвижимость, то я считаю, что это ни о чем хорошем не говорит. У нас цены на квартиры завышены. Например, я в этом году купил квартиру за границей на берегу моря за $20 тыс. Сейчас там в новом доме можно купить квартиру и за $15 тыс. Цены на недвижимость у нас сильно завышены. Я уже много раз говорил, что цена «квадрата» должна быть такой же, как и средняя зарплата. По моим данным, в стране строят жилье за $360 за «квадрат». Застройщики строят за $360, а продают за $1000.

Наши журналисты не образованы. Они пишут, что доллар начал расти, но так неправильно рассуждать. Это не доллар растет, это рубль по отношению к доллару падает. По поводу прогнозов на 2018 год, то каждого будет ждать свое. Надеяться, что мы все вместе получим по $500 зарплату, не нужно.

Я бы советовал всем искать новую профессию, становиться IT-шниками, не сидеть на месте. Не надейтесь, что ваши проблемы будет кто-то решать. Нужно быть мобильными, не думать, что вся ваша жизнь пройдет в Минске. По поводу квартирного вопроса: покупать квартиры за $1000 за «квадрат» — это безумие. Тем более, не понимаю людей, которые купили квартиры за $1 млн в доме «У Троицкого».