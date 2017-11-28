Павлу Шеремету исполнилось бы 46 лет 28.11.2017, 13:07

Павел Шеремет

С момента убийства известного журналиста прошел 1 год и 4 месяца.

28 ноября – День рождения известного белорусского журналиста Павла Шеремета. Чем не повод вспомнить нашего коллегу, друга, человека-легенду? Об этом пишет для belaruspartisan.org бывший судья Конституционного суда, общественный защитник Павла Шеремета Михаил Пастухов.

В эти дни больше всех скорбит и вспоминает своего сыночка мама – Людмила Станиславовна Шеремет. Для нее он жив и всегда рядом: в фотографиях, его вещах, воспоминаниях,

Он называл себя партизаном, внуком и правнуком партизана. И не без оснований: его пробабушку повесили на площади в Осиповичах с прибитой к груди доской, где было написано "Мать партизана". Не случайно свое интеллектуальное детище Павел назвал "Белорусский партизан".

На этом сайте читатели могут посмотреть два видеоматериала "Шеремет. Цена свободы" и "Мама Павла Шеремета: "Мне чужая жизнь не нужна. У меня отняли мою". Их надо смотреть вновь и вновь, и вспоминать Павла Шеремета, живого, занятого своим любимым делом, красивого, смелого, улыбающегося.

"Я не собирался уезжать из своей страны"

Так был назван материал, подготовленный Мариной Беляцкой и опубликованный в журнале "АБАЖУР". Кто еще не прочитал, советую это сделать. Интервью Марины с Павлом было записано в июне 2010 года в офисе журнала "Огонек", где он тогда работал политическим обозревателем.

По словам Павла, толчком к разрыву его отношений со страной стал памятный репортаж с белорусско-литовской границы летом 1997 года и уголовное преследование его и Дмитрия Завадского. Но даже после условного осуждения "за переход границы" он не собирался никуда уезжать. Больше года он находился "в подвешенном состоянии". И только в 1999 году согласился уехать в Москву.

Павел признается, что "...в Москве я не мог полностью зацепиться и осесть, потому что мыслями был в Беларуси, а в Беларуси не мог ничего толком сделать, потому что живу в Москве. Проект под названием "Белорусский партизан" для меня был как чемодан без ручки: нести тяжело, бросить жалко".

В интервью Марине Беляцкой Павел высказался и относительно лишения его белорусского гражданства в конце марта 2010 года. Он считал такое решение местью белорусских властей, поскольку это был единственный случай на постсоветском пространстве, когда человека лишили паспорта без его просьбы.

"Павел Шеремет был не просто заказан. Он стал сакральной жертвой"

Это – мнение Мустафы Найема, депутата Верховной Рады Украины, журналиста и друга Павла Шеремета в Киеве. Он обращает внимание на то, что убийство было совершено открыто, цинично и с театральностью – в центре города, на перекрестке, управляемым взрывом. Это было не просто убийство, а убийство политическое.

Мама Павла Шеремета считает, что расследовать это дело – "...дело чести для властей Украины. Если они этого не сделают, то они – просто не состоятельное руководство".

С момента убийства прошло 1 год и 4 месяца. Пока не выявлено никаких следов, которые ведут к заказчикам преступления. По-прежнему отрабатываются версии.

"Вот будет мне сорок пять - и что?"

Такой вопрос Павел поставил в период работы в "Огоньке". Об этом пишет Наталья Радулова, которая работала тогда вместе с Павлом. По ее словам, Павел больше всего боялся в пустую потратить свою жизнь.

Вспоминая Павла, мы должны ответить на все оставшиеся без ответа вопросы.

Вопрос 1: кто "заказал" Павла и почему? Ответ на этот вопрос будет в скором времени получен. Как говорится, тайное станет явным. Виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.

Вопрос 2: по чьему указанию Павел был лишен гражданства Беларуси и на каком основании? Этот вопрос необходимо изучить, оценить и решить в судебном порядке.

Вопрос 3: как сохранить память о Павле как о славном сыне белорусского народа, получившем широкую известность в сопредельных государствах? Думаю, что он заслуживает высшей награды Беларуси, с которой он не терял связи.

Весьма отрадно, что в рамках Форума гражданского общества "Восточного партнерства", в который входят Молдова, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, вручается журналистская премия имени Павла Шеремета. Ее лауреатом в 2016 году стал журналист из Крыма Николай Семена, а в 2017 году – журналист из Азербайджана Афган Мухтарлы, который сейчас находится в тюрьме.

Мне хотелось бы, чтобы премия имени Павла Шеремета вручалась ежегодно кому-то из белорусских журналистов в качестве дополнения к вышеназванной премии. В попечительский совет должна войти мама Павла Людмила Станиславовна и представители БАЖа. Тогда белорусская общественность будет долго помнить Павла и его самоотверженное служение идеалам свободной журналистики.