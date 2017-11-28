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Белорусские зубры вернулись на Смоленщину

  • 28.11.2017, 13:22

В российском национальном парке «Смоленское Поозерье» выпустили из вольеров 11 зубров.

В биосферном резервате планируют развести популяцию зубров, которые будут жить в естественном природном окружении, пишет interfax.by.

5-летнего самца привезли из Ярославского зоопарка. Пять самок привезли из Беларуси. Уже в национальном парке у привезенных зубров родилось пять зубрят.

На шею одной из взрослых самок был закреплен GPS-трекер и устройство для передачи SMS (прибор посылает сообщения с координатами местонахождения зубров).

«Сейчас перед сотрудниками парка стоит задача удержать зубров в районе подкормки до наступления весны, обеспечивая им качественное кормление и надежную охрану», – сообщается на сайте нацпарка.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» занимает около 3% территории Смоленской области (146 тыс. га).

Доподлинно известно, что когда-то на землях, составляющих ныне Смоленскую область, зубры водились в огромном количестве. Пришли иные времена: изменились природные условия, да и человек постарался сделать всё, чтобы этот зверь был полностью истреблен на Смоленщине.


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